۷۲درصد اعتبارات هزینه ای استان تخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: تمامی اعتبارات هزینه ای استان برابر با مدت زمان مناسب خود اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اختصاص ۵۰درصدی اعتبارات هزینه ای در ۶ماهه اول سال ابراز داشت: دولت تمامی اختصاص های اعتبارات هزینه ای خود را در زمان مقرر وبه وقت انجام داده است.

نوروزی همچنین با بیان اینکه سرشماری دقیق وثبت اطلاعات کمک زیادی به شناخت مشکلات استان وبهبود آن دارد، افزود:استان در پایان سرشماری اینترنتی موفق به کسب رتبه هفت بر اساس جمعیت، ورتبه هشت بر اساس خانوار شد.

نوروزی گفت:در راستای تدوین برنامه ششم توسعه ۲۰ کارگروه تخصصی در استان فعالیت دارند.