همپيمانان آمريكا ديگر تمايلي براي اعزام نيرو به افغانستان ندارند / بوش بايد استراتژي خود را تغيير دهد

به گزارش خبرگزاري مهر، موسسه مطالعاتي PINR در تحليلي با بيان مطلب فوق نوشت : افزايش بي ثباتي و آشوب در افغانستان، نيروهاي ناتو( سازمان آتلانتيك شمالي) را تحت استرس شديد قرار مي دهد و تلاشها براي برقراري ثبات را تهديد مي كند. در مقابل، ناتو در تاريخ 13 سپتامبر خواهان افزايش نيروهاي كمكي تا 2500 نفر شد.

نويسنده اين تحليل خاطر نشان مي كند : با اين وجود، لهستان تنها كشوري است كه توافق كرده است تا نيروهاي بيشتري را به اين كشور بفرستد و ورشو در 14 سپتامبر اعلام كرد كه هزار نيروي ديگر را تا فوريه سال 2007 به افغانستان خواهد فرستاد.

به گزارش مهر، اين در حالي است كه حزب چپگراي لهستان روز گذشته مخالفت خود را با تصميم حزب محافظه كار اين كشور در مورد اعزام نيرو به افغانستان اعلام كرد.

در ادامه اين تحليل آمده است : با وجود اين اقدام لهستان، اما بعيد به نظر مي رسد كه ناتو بتواند تعداد نيروهايي كه براي اجراي عملياتهاي نظامي خود به ان در افغانستان نياز دارد، حفظ كند. در نتيجه اهداف سياسي اين ائتلاف به رهبري آمريكا و نيازهاي امنيتي با نتايج خطرناك براي اعتبار و اهداف استراتژيك واشنگتن، در معرض خطر قرار خواهند گرفت .

PINR مي افزايد : همپيمانان قدرتمند قديمي آمريكا همچون انگليس و كانادا نشان داده اند كه مشكلاتي براي گسترش تلاشهاي نظامي خود در افغانستان دارند. ايتاليا و فرانسه تا حد زيادي در ماموريت يونيفل 2 در لبنان شركت دارند و نمي توانند مشاركت خود در افغانستان را گسترش دهند. آلمان نيز هفته گذشته اعلام كرد كه 2 هزار و 400 نيروي خود را به لبنان اعزام مي كند و بنابراين با اعزام نيروهاي خود به خاورميانه براي اولين بار پس از سال 1945 يك اقدام تاريخي را انجام داد. بنابراين برلين به سختي مي تواند نيروهاي بيشتري را به افغانستان اعزام كند.

نويسنده مي افزايد: مشكلات فراوان در كاهش آشوبهاي افغانستان و رشد سريع نيروهاي طالبان در اين كشور انگيزه بسياري از اعضاي ناتو را در براي افزايش مشاركت خود در اين ماموريت از بين برده است. جنگ شدت مي گيرد و بعيد است كه فروكش كند.

PINR ادامه مي دهد : در حالي كه اعضاي ناتو با هزينه هاي سياسي و اقتصادي حضور خود در افغانستان دست و پنج نرم مي كنند، واشنگتن نه تنها بايد با كمبود نيروي انساني، بلكه با تغيير تاكتيكي پاكستان روبرو شود، زيرا اسلام آباد با نيروهاي طالبان در برخي بخشها، آتش بس اعلام كرد.

نويسنده اذعان مي كند : يك توافق كلي سياسي در افغانستان همچنان بعيد به نظر مي رسد و رويارويي بين اعضاي ناتو و طالبان در ماههاي آتي نيز ادامه خواهد داشت. در حالي كه تمركز مطبوعات در غرب بر عراق بيش از افغانستان متمركز شده است، اما اين احتمال وجود دارد كه وضعيت در اين كشور با اهميت بيشتري برخوردار شود.هرچه اين جنگ ادامه پيدا كند، از نظر سياسي كمتر مي توان آن را كنترل كرد، به ويژه آنكه اين مسئله به مشكلات سياسي فراوان كه ائتلاف نيروهاي خارجي در عراق به رهبري آمريكا با آن روبرو هستند، افزوده خواهد شد.

بنابراين آمريكا بايد استراتژي خروج خود را با سرعت هر چه تمامتر دوباره بررسي كند،زيرا دو جبهه عراق و افغانستان براي دولت بوش با توجه به نزديك شدن به انتخابات ميان دوره اي مجلس نمايندگان آمريكا در ماه سپتامبر ويران كننده خواهد بود.