يك دقيقه سكوت براي بزرگداشت باني رويش ها

شامگاه 24 شهريور ماه - مراسم اختتاميه هفتمين جشنواره بين المللي رويان : مهمان ها همه آمده بودند. شاهوردي (1)، وثوق (2)، گورابي (3)، مولا (4)، نصر اصفهاني، ايماني و ... . در حالي كه در آرامش حاكم بر فضاي محل برگزاري مراسم نشسته بودم و چهار چشمي مهمانان را براي شكار خبر شناسايي مي كردم، متوجه ورود علي منتظري شدم. منتظري غايب بزرگ اختتاميه ششم رويان، امسال زودتر از هر سال آمد. منتظري مي گفت: به خاطر او آمده است. اگر او بود هرگز نمي آمد.

مرحوم كاظمي آشتياني در اختتاميه ششمين جشنواره رويان

سرود پر تلاطم جمهوري اسلامي ايران و آغاز اختتاميه هفتم رويان

تصوير كاظمي در سالن اجلاس سران اولين چيزي بود كه چشم را به خود جلب مي كرد. هر سخنراني كه روي سن آمد از او سخن گفت.

گورابي كه جانشين كاظمي شده است شايد بار سنگين تري از ديگران بر دوش داشته باشد. او با تمام وجود از سعيد كاظمي آشتياني ياد كرد و غم بزرگ نبود كاظمي آشتياني كه خدمت به نظام جمهوري اسلامي ايران و پژوهشكده رويان را افتخاري بزرگ مي دانست را بسيار سنگين عنوان كرد. رئيس جديد رويان، كاظمي را چون رهبر معظم انقلاب اسلامي رويش مباركي دانست و تاكيد كرد: كاظمي از رويش هاي مباركي بود كه آينده روشني را در تحقيقات كشور در درمان ناباروري نويد مي داد.

هنگامي كه گورابي از رئيس سابق جامعه علوم پايه توليد مثل نقل قول كرد و گفت: "آشتياني مديري بود كه در تحريك و برانگيختن و ايده هاي جديد در زمينه باروري بسيار فعال بود و حال اين ايده از سوي هر دانشمندي بود وي آن را تبريك مي گفت. در واقع ما يك محقق محرك، مدير فوق العاده و يك دوست را از دست داده ايم " به ياد گفتگويي كه با كاظمي آشتياني در آذر ماه 1383 داشتم، افتادم. او همچون هميشه پر تحرك بود و كوتاه جواب داد. "به نتايج مثبتي در زمينه سلول هاي بنيادي قلبي رسيده ايم".

حدودا يك سال بعد بار ديگر كاظمي را با خبر خوش ديگري ملاقات كردم. "جمهوري اسلامي ايران به جمع معدود كشورهاي صاحب فناوري همانند سازي (كلونينگ) حيوانات در جهان پيوست" (14 آذر ماه 1384).

همچنين از باردار شدن گوسفنداني خبر داد كه جنين شبيه سازي شده به رحم آنها انتقال يافته بود. گوسفند شبيه سازي شده پس از غروب كاظمي به دنيا آمد هر چند زود زايل شد. به گفته دكتر منتظري تولد اين حيوان از آرزوهاي مرحوم دكتر كاظمي آشتياني رييس فقيد پژوهشكده رويان بود كه براي نخستين بار فعاليت‌هاي كلونينگ را در اين مركز علمي جهاد دانشگاهي آغاز كرد. تولد گوسفند شبيه سازي شده اصفهان در چند روز آينده باز هم يادآور تلاش هاي بي وقفه مرحوم كاظمي خواهد بود.

موسس رويان خبر ديگري هم از موفقيت هاي محققان ايراني داشت. كاظمي با اشاره به موفقيت اخير پژوهشگران جهاد دانشگاهي در استفاده از مشتقات عصبي حاصل از سلول هاي بنيادي جنين انسان در درمان ضايعات نخاعي كه با موفقيت در موش ها آزمايش شده است، گفت: اين طرح در حال حاضر در مرحله آزمايش بر روي ميمون هاست كه در صورت موفقيت آزمايش هاي حيواني پيش بيني مي كنيم كه در نيمه دوم سال آينده بتوانيم اين طرح را روي نمونه هاي انساني نيز آزمايش كنيم.

اختتاميه هفتمين جشنواره رويان

يك دقيقه سكوت

جشنواره هفتم رويان اين بار در غياب ميزبان اصلي خود با سخنراني "اي من ال امين" يكي از حاميان جشنواره هاي رويان ادامه يافت. نماينده شركت فرينگ از حضار خواست به مناسبت ياد و خاطره دكتر كاظمي يك دقيقه سكوت اختيار كنند.

يك دقيقه سكوت براي ياد دانشمندي كه موفقيت هاي رويان مديون تلاش هاي اوست. موفقيت در تولد اولين نوزاد حاصل از روش IVF در سال 93، تولد اولين نوزاد حاصل از روش ميكرواينجكشن با اسپرم فريز شده، جشن تولد هزارمين نوزاد از روش RTG و ....

جشنواره هفتم رويان يك دقيقه در سكوت فرو رفت. سكوتي پر از خاطره. ياد گريه هاي كودكان تازه متولد شده، خاطره لبخند پدران و مادران در انتظار شنيدن صداي نوزاد و دعاهاي والديني كه كودك يا كودكان خود را مديون تلاش هاي محققان رويان هستند.

يك دقيقه سكوت براي بزرگداشت باني رويش ها

نگاهي به ديدار مرحوم كاظمي با رهبر معظم انقلاب

مرحوم دكتر "سعيد كاظمي آشتياني" پژوهشگري بود كه خود در ديدار با مقام معظم رهبري ايمان و اعتقاد عميق پژوهشگران رويان و اعتقاد آنان به توانايي ‌هاي خود را مبناي اصلي جهش عظيم علمي و توليد، تكثير و انجماد سلول‌هاي بنيادي جنيني خواند.

او در اين ديدار به رهبر معظم انقلاب گفت: دانشمندان و پژوهشگراني كه در اين طرح فعالند؛ بدنبال اداي تكليف ديني هستند و آثار اين نگاه اعتقادي را در پيشرفت‌ هاي علمي خود كاملا مشاهده مي ‌كنند.

امروز موسسه رويان و فراتر از آن جامعه علمي كشور كاظمي را ندارد اما كاظمي ها را دارد. كاظمي دانشمندي بود كه ايمان و علم را توامان داشت. او الگويي است براي جوانان جامعه علمي كشور. راه او ادامه خواهد يافت.