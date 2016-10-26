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۵ آبان ۱۳۹۵، ۷:۲۱

محققان دریافتند؛

حجم مغز زنان هر ماه کمی افزایش می یابد

حجم مغز زنان هر ماه کمی افزایش می یابد

مطالعه جدید محققان نشان می دهد مغز زنان هر ماه همزمان با دوره عادت ماهیانه تا حدودی تغییر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در زنان، ساختار هیپوکامپ (زرد)، منطقه ای از مغز که مرکز خاطرات، خلق و خو و احساسات است، همزمان با میزان استروژن در دوره عادت ماهیانه شان فرق می کند.

محققان در مطالعه کوچک خود ۳۰ زن را مورد بررسی قرار داده و سطح استروژن خونشان را اندازه گیری کردند. مغز این زنان همچنین تحت اسکن MRI قرار گرفت تا محققان بتوانند حجم مناطق مختلف مغز هر زن را اندازه گیری کنند.

مطالعه نشان داد با افزایش سطح استروژن، حجم هیپوکامپ تاحدودی افزایش می یابد. اندازه گیری محققان نشان داد هر دو ماده سفید و خاکستری مغز با افزایش میزان استروژن بیشتر می شود و بدین ترتیب حجم هیپوکامپ هم افزایش می یابد.

کلودیا بارث، سرپرست تیم تحقیق از موسسه ماکس پلانک آلمان، در این باره می گوید: «هنوز مشخص نیست که این تغییرات ماهانه در حجم هیپوکامپ مغز زنان چه تاثیری بر زندگی روزمره آنان می گذارد، اما ما گمان می کنیم این تغییرات مغزی بر رفتار زنان تاثیر داشته باشد.»

به گفته محققان مرحله بعدی، آزمایش گروه بزرگی از شرکت کنندگان و بررسی دقیق تاثیرات رشد هیپوکامپ بر رفتار آنان است.

کد مطلب 3806246

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