احتمال ایجاد مشکلات جدی برای ۴۵ روستای لرستان با اولین بارندگی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاکاوند شامگاه سه شنبه در جلسه شورای عالی مدیریت بحران لرستان که با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه در جریان سیلاب آبان ماه سال گذشته به تاسیسات آب شرب ۳۶۰ روستای لرستان خسارت وارد شد، اظهار داشت: خسارت وارد شده به آب شرب این روستاها بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه در سیل فرودین ماه سال جاری ۱۴۳ روستای استان دچار مشکل شدند، افزود: میزان خسارت وارده به این روستاها حدود هفت میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان اضافه کرد: در جریان سیل فروردین ماه امسال بجز یک مجتمع آبرسانی ۴۵ روستایی مشکل آب مابقی روستاهای استان برطرف شد لذا با اولین بارندگی امسال این مجتمع آبرسانی ۴۵ روستایی دوباره دچار مشکلات جدی خواهد شد.

کاکاوند خواستار کمک سازمان مدیریت بحران کشور برای به روزرسانی انبارهای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان شد و افزود: لازم است دستمزد کارگرانی که از آبفار طلبکار هستند پرداخت شود.