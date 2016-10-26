۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۲۲

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

رقابت‌های تنیس روی میز کارکنان دولت در همدان پایان یافت

همدان- مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: رقابت‌های تنیس روی میز کارکنان دستگاه‌های دولتی کشور در همدان با قهرمانی تیم آذربایجان شرقی به پایان رسید.

رسول منعم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رقابت‌های تنیس روی میز کارکنان دولت در همدان اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز کارکنان دستگاه‌های دولتی کشور به میزبانی مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی مریانج همدان برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها ۴۰ بازیکن از استان‌های همدان، قم، تهران، اردبیل، اصفهان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی با یکدیگر رقابت کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در رقابت‌های تنیس روی میز کارکنان دستگاه‌های دولتی کشور تیم آذربایجان شرقی با پنج برد متوالی و 10 امتیاز قهرمان شد.

منعم خاطرنشان کرد: تیم اصفهان با چهار برد و یک باخت و هشت امتیاز دوم و تیم همدان با سه برد و دو باخت سوم شد.

وی با اشاره به رقابت‌های شنای ویژه بانوان کارمند دولت بیان کرد: رقابت‌های شنا ویژه بانوان کارمند دولت از روز سه‌شنبه چهارم آبان ماه به مدت دو روز در همدان آغازشده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: این رقابت‌ها با حضور ۸۰ شناگر در استخر مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی مریانج در حال برگزاری بوده و ۳۰ داور قضاوت این دوره از رقابت‌ها را بر عهده‌دارند.

