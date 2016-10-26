رسول منعم در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به رقابتهای تنیس روی میز کارکنان دولت در همدان اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز کارکنان دستگاههای دولتی کشور به میزبانی مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی مریانج همدان برگزار شد.
وی افزود: در این رقابتها ۴۰ بازیکن از استانهای همدان، قم، تهران، اردبیل، اصفهان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی با یکدیگر رقابت کردند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در رقابتهای تنیس روی میز کارکنان دستگاههای دولتی کشور تیم آذربایجان شرقی با پنج برد متوالی و 10 امتیاز قهرمان شد.
منعم خاطرنشان کرد: تیم اصفهان با چهار برد و یک باخت و هشت امتیاز دوم و تیم همدان با سه برد و دو باخت سوم شد.
وی با اشاره به رقابتهای شنای ویژه بانوان کارمند دولت بیان کرد: رقابتهای شنا ویژه بانوان کارمند دولت از روز سهشنبه چهارم آبان ماه به مدت دو روز در همدان آغازشده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: این رقابتها با حضور ۸۰ شناگر در استخر مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی مریانج در حال برگزاری بوده و ۳۰ داور قضاوت این دوره از رقابتها را بر عهدهدارند.
