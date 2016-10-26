احمدعلی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش شطرنج‌بازان همدانی در مسابقات لیگ برتر شطرنج اظهار داشت: در این فصل لیگ برتر شطرنج کشور با ترکیبی کاملاً بومی و با پتانسیل استان همدان و نام تیم شطرنج «نخ رنگ» همدان حضور پیدا کردیم.

وی افزود: در ابتدای شروع این مسابقات بازیکنان با توجه به اینکه اولین سال حضور خود را در لیگ برتر تجربه می‌کردند نتایج مناسبی نداشتند اما هر چه از دورهای برگزاری این مسابقات گذشت شطرنج‌بازان همدانی توانستند ظرفیت خود را نشان دهند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره دور اول این مسابقات گفت: تیم نخ رنگ در مرحله اول مسابقات در ساری، یک تساوی و چهار شکست داشت و در پایان مرحله اول مسابقات، در مکان یازدهم جدول قرارگرفته بود.

بابایی خاطرنشان کرد: اما در مرحله دوم مسابقات در خرم‌آباد بازیکنان تیم نخ رنگ همدان علیرغم اولین حضور خود در مسابقات لیگ برتر شطرنج، عملکرد قابل قبولی داشتند و با ۴ برد، ۱ مساوی، ۶ باخت و کسب ۹ امتیاز تیمی و ۲۴ امتیاز انفرادی، در مکان هشتم جدول قرار گرفتند.

وی بابیان اینکه نتایج شطرنج‌بازان همدانی در لیگ برتر نشان از ظرفیت بالای شطرنج همدان دارد، بیان کرد: در نیم‌فصل مسابقات لیگ برتر شطرنج به‌طورقطع تیم خود را تقویت خواهیم کرد تا بتوانیم جایگاه خوبی را در پایان این مسابقات کسب کنیم.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: تیم‌های بالای جدول لیگ برتر شطرنج اکثراً از بازیکنان تیم ملی سود می‌برند و رقابت‌های این تیم‌ها بسیار سخت و دشوار است.

بابایی بابیان اینکه شطرنج‌بازان همدانی به دنبال کسب تجربه هستند، گفت: لیگ برتر مناسب‌ترین محک برای شطرنج‌بازان ما خواهد بود تا بتوانیم در آینده حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشیم.

وی یادآور شد: هدف ما از شرکت در مسابقات مختلف ارتقای شطرنج استان همدان است.