لاوروف: روسیه خواهان اتحادیه اروپایی قدرتمند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به ادعاهای «روسیه هراسانه» اخیر «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا اظهار داشت: این که مسکو خواهان تضعیف اتحادیه اروپا است، ادعایی بی پایه و اساس و کاملاً دور از حقیقت است.

لاوروف همچنین گفت که رئیس شورای اروپا «با بهره گیری از عنصر آزادی» به نیابت از تمام اعضای اتحادیه اروپا مدعی تمایل روسیه به تضعیف اتحادیه اروپا شد.

وزیر امور خارجه روسیه در جریان نشست با مقامات انجمن تجاری اروپا گفت که رئیس شورای اروپا به رغم مقام و جایگاه خود،‌ «به اظهارنظری بی شرمانه و روسیه هراسانه پرداخت».

گفتنی است که دونالد تاسک جمعه گذشته طی سخنرانی خود در نشست شورای اروپا گفت که «استراتژی روسیه تضعیف اتحادیه اروپاست» و مواردی همچون «نقض حریم هوایی، تبلیغات منفی،‌ حملات سایبری، مداخله در فرآیندهای سیاسی اتحادیه اروپا و ورای آن» را به عنوان گواه ادعاهای خود مطرح کرد.

تاسک همچنین گفت که «ایجاد تنشها با روسیه هدف ما نیست» و اتحادیه اروپا «همواره» برای گفتگو با روسیه آماده است.

لاوروف متذکر شد که این «موضع کوته بینانه تاسک» در داخل اتحادیه اروپا از حمایت کافی برخوردار نخواهد شد؛ زیرا بر روابط تجاری و سرمایه گذاری میان روسیه و اتحادیه اروپا تأثیری منفی می گذارد.

گفتنی است که تصویب سری جدیدی از تحریمهای اقتصادی علیه روسیه به دلیل نقش این کشور در بحران سوریه همچنین یک نقطه کلیدی در دستورکار نشست شورای اتحادیه اروپا در روز جمعه بشمار می رفت،‌ اما گزارشها حاکی از آنست که رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند بر سر این تحریمها به توافق برسند.

«ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا آشکارا با ایده وضع تحریمهای بیشتر علیه مسکو مخالفت کرده است و در عوض، خواستار «انجام هر اقدام ممکن برای انعقاد یک توافق صلح در سوریه شد». وی در ادامه افزود که «تصور اینکه بحران سوریه به وضع تحریمهای بیشتر علیه مسکو بیانجامد، دشوار است».

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان با اشاره به پشتیبانی مسکو از ارتش سوریه در عملیات آزاد سازی شرق حلب،‌ خواهان «بررسی گزینه های دیگر» علیه مسکو «حتی در صورت ادامه بمبارانها» شد.

لازم به ذکر است که تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه پس از پیوستن شبه جزیره کریمه به این کشور و بروز بحران در اوکراین وضع شد و با وجود افزایش مخالفتها با این تحریمها در درون اتحادیه اروپا، همچنان به قوت خود باقی هستند.