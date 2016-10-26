محمدعلی جاوید در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: با بهره برداری از پروژه های پارک غدیر، پارک بانوان ، ولایت و چشمه نباتی بخش عمده ای از مشکلات بخش گردشگری شهر یاسوج شامل کمبود فضای پارکینگ، فضای سبز و کمبود سرویس های بهداشتی حل می شود.

جاوید افزود: عملیات عمرانی این پارک‌ها تکمیل شده و به زودی به بهره برداری می رسند.

وی بیان داشت: با تکمیل این پارک‌ها زیرساخت های مناسبی در زمینه فضای سبز و امکانات گردشگری به وجود آمده و ۴۰ هکتار به فضای سبز شهر یاسوج اضافه شد.

جاوید همچنین به بخشی از کارهای انجام شده ودر دست اقدام شهرداری یاسوج اشاره کرد و ابراز داشت: پیاده روسازی معابر مرکز شهر، اقدامات خوب در حوزه خدمات شهری مانند ایستگاه آتش نشانی، ایجاد نمایشگاه، بازارهای عرضه اقلامی همچون ماهی، از جمله کارهای انجام شده توسط شهرداری بوده است.

وی افزود: ایجاد بازار میوه وتره بار یاسوج در دستور کار قرار دارد وامید استان تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

شهردار یاسوج گفت: ایجاد ایستگاه های تاکسی برای هر محله با هماهنگی سازمان حمل ونقل از ضروریات قابل انجام است.

جاوید با اشاره به عدم نصب تابلو نامگذاری خیابان ها وکوچه ها در برخی محله های شهر یاسوج، افزود: نامگذاری ونصب تابلو در این محلات انجام خواهد گرفت.