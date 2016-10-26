به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی مرادی شامگاه سه شنبه در دوره آموزشی جوامع محلی و بهره برداران حفظ منابع طبیعی دامغان در روستای کلاته رودبار این شهرستان ضمن بیان اینکه حفظ منابع طبیعی با مشارکت همگانی مردم میسر خواهد بود و در این راستا همه باید در حفاظت و حراست از منابع خددادی کوشا باشند، ابراز داشت: حفظ و حراست از منابع طبیعی ضامن شکوفایی اقتصاد مقاومتی است و این مهم امروز با حیات اجتماعی عامه مردم در ارتباط است.

وی افزود: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث اقتصاد مقاومتی، باید حفاظت و حراست از عرصه های منابع طبیعی را مد نظر داشت چرا که منابع طبیعی به عنوان یک ثروت ملی باید با اجرای طرح های حفاظتی از گزند تهدیدات و آسیب ها در امان باشد.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی استان سمنان گفت: فرهنگ سازی در راستای مراقبت از منابع طبیعی و داده‌های خدادادی یک ضرورت بوده و حفظ و حراست از انفال و منابع طبیعی وظیفه شرعی و همگانی است.

مرادی افزود: مردم باید برای حفظ مراتع و جنگل ها تلاش کنند تا این نعمت خدادادی به دیگر نسل ها منتقل شود.

۳۰ نفر در این دوره آموزشی شرکت داشتند.