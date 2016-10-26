ایجاد ۱۲۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان تهرانی

امیر عذیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اشتغال در کمیته امداد امام خمینی (ره) به دو صورت کاریابی و پرداخت تسهیلات به مددجویان انجام می شود، افزود: در مرحله نخست، استعدادسنجی و توانایی افراد در حوزه های مختلف کاری سنجیده می شود که براساس آمار این طرح حدود ۹۰ هزار مددجو بین سنین ۱۵ تا ۶۵ سال را شامل می شود.

وی با بیان اینکه در مرحله بعد آموزش‌های رایگان برای مددجویان درنظر گرفته شده است، گفت: در همین مدت بیش از دو هزار و ۹۰۰ نفر در استان تهران از ظرفیت آموزشی امداد در حوزه اشتغال استفاده کرده اند و تعداد ۸۵۸ نفر نیز از طریق کاریابی مشغول به کار شدند.

عذیری با بیان اینکه ۸۰ درصد تسهیلات اعطایی به مددجویان از محل قرض‌الحسنه بانک ها تامین می شود، گفت: ۳۶۵ میلیارد ریال از محل ارائه تسهیلات بانکی به این حوزه اختصاص یافته است. براساس آخرین آمار به دست آمده و همکاری بانک‌ها، بیش از ۱۲۶ میلیارد ریال این منابع به متقاضیان در شش ماهه نخست امسال پرداخت شده است.صندوق اشتغال نیازمندان، صندوق توسعه ملی و کمک‌های مردمی از دیگر منابع تامین مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران، با اشاره به اینکه در سال گذشته ۵۷۰ میلیون ریال تسهیلات درخواستی به بانک ها اعلام شده است، گفت: از مجموع تسهیلات بانکی درخواستی بیش از ۷۲ درصد جذب و حدود دو هزار و ۶۱۴ فرصت شغلی برای مددجویان این نهاد نیز ایجاد شد.

وی یکی از ویژگی های اصلی طرح های اشتغالزایی در کمیته امداد را نظارت بر طرح ها برشمرد و تصریح کرد: ناظرین متخصص این نهاد به طور متوسط یک تا سه سال بر روی طرح ها نظارت دارند تا عملکرد و موفقیت آن را مورد سنجش قرار دهند.در پایان این مراحل با انجام بازاریابی و پایدارسازی طرح‌ها از طریق بیمه محصولات و تأمین اجتماعی مجریان طرح ها، در فروش محصولات به مددجویان کمک می شود.

عذیری با بیان اینکه از بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ طرح های خودکفایی در شش ماهه نخست امسال بازدید شده است، گفت: بیش از هشت هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال تحت نظارت کمیته امداد استان تهران قرار دارند که پایدار سازی این مشاغل امری ضروری است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران،با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال بیش از یک هزار طرح با نظارت کمیته امداد استان تهران ایجاد شده است، تصریح کرد: از این تعداد طرح ایجاد شده، دو درصد طرح ها در قالب دامپروری، یک درصد کشاورزی، ۹۲ درصد خدماتی، پنج درصد طرح های صنایع دستی و دیگر موارد را شامل می شود.

عذیری افزود: با اجرای این طرح ها مددجویان نه تنها از یک مصرف کننده خارج و به یک تولید کننده موثر در جامعه تبدیل می شوند. سرانه اشتغال هر طرح دامپروری یک نفر و میانگین سرمایه برای هر طرح در حال حاضر حدود ۱۵۰ میلیون ریال است.سال گذشته این نهاد تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال به طرح های کارآفرینی مددجویی ازمنابع قرض الحسنه بانک ها و صندوق اشتغال نیازمندان امداد تسهیلات پرداخت کرده است،حداقل دو نفر در هر طرح مشغول به کار شده است.طی سال های اخیر کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران بیش از ۵۰ هزار مددجو را در برنامه پنجم توسعه خودکفایی، از چرخه حمایتی خود خارج کرده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با بیان اینکه تا دوسال حق بیمه سهم کارفرمایایی مددجویانی معرفی شده به شرکت‌ها و کارگاه های بخش خصوصی که مشغول به کار شده اند از طریق این نهاد پرداخت می‌شود، تصریح کرد: در حوزه کاریابی در سال اول ۱۰۰ درصد بیمه حق کارفرما و در سال دوم ۵۰ درصد آن توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت می شود.