۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

انگشت اتهام به سوی آمریکا؛

ناسا در انهدام مریخ نشین اروپا دست داشت

این روزها برخی تصور می کنند که ناسا در انهدام فضاپیمای بدون سرنشین اروپا در مریخ دست داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تک تایمز، مریخ نشین شیاپارلی که به آژانس فضانوردی اروپا (اسا) تعلق دارد چند روز پیش ارتباط خود را با کنترل کننده های زمینی از دست داد. این اتفاق تنها یک دقیقه مانده به فرود آن بر روی سطح مریخ روی داد تا یکی از تلخ ترین حوادث غیرانسانی در تاریخ توسعه اکتشافات فضایی رقم خورده باشد.

تصاویر به دست آمده از مدارگرد شناسایی کننده مریخ (MRO) که به ناسا تعلق دارد چتر فرود شیاپارلی و محل برخورد آن با سطح مریخ را نشان می دهد و این خود گویای آن است که مریخ نشین اسا در این سیاره نابود شده است.

نکته مهم اینجاست که شیاپارلی نخستین مریخ نشین اروپا محسوب می شد که اگر فرود موفقیت آمیزی در این سیاره داشت، قاره سبز را وارد عصر تازه ای از اکتشافات فضایی می کرد.

اینگونه تصور می شود که بروز نقص فنی در سیستم های رایانه ای این مریخ نشین موجب عملکرد ناقص چتر فرود و سیستمهای مرتبط با این فرآیند شده است.

مریخ نشین شیاپارلی بخشی از مأموریت ExoMars ۲۰۱۶ بود که گرچه نابودی آن در نتیجه بروز یک سری اتفاقات برنامه ریزی نشده بوده اما فرضیه جدیدی مطرح شده که نشان می دهد این اتفاق چندان هم تصادفی نبوده است.

اسکات وارینگ از محققان فعال در زمینه بشقاب پرنده ها از Ufosightingsdaily.com می گوید مریخ نشین اروپا به عمد توسط ناسا ساقط شده است. وی همچنین مدعی است که آژانس فضانوردی آمریکا پیشتر این اقدام را درخصوص کاوشگرهای دیگری که در جستجوی حیات فرازمینی بوده اند هم انجام داده است.

به اعتقاد این محقق، ناسا این اقدام را درخصوص تمامی کاوشگرهایی که از سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای مختلف پرتاب شده اند انجام داده است.

بر اساس این فرضیه، ناسا مسؤل انهدام کاوشگر Phobos Russian Probe روسیه در سال ۱۹۸۹ و مریخ نشین Russian Mars lander (باز هم روسیه) در سال ۲۰۱۱ بوده است.

    نظرات

    • بلال اسکندرزاده ایرانی ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
      اولا اسکات وارینگ خیال پردازی کرده در ثانی منطقه فرود شیا پارلی فعال ترین نقطه مریخ می باشد که دمای آنجا شاید چند ده برابر جا های دیگر می باشد اطراف کوههای مریخ جزء خطرناکترین مکانها برای فرود وفعالیت فضا پیما ها وسطح نشینها می باشد باید آستانه تحمل گرمایی تجهزات فرود وعمل دقیقا مطابق با شرایط آنجا طراحی می شد ..
    • محقق ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
      سایت هایی نظیر آنچه این خبرگزاری به آن استناد می کند بیشتر جنبه سرگرمی و تخیلی داشته و به هیچ عنوان منبع موثقی برای پیگیری اخبار علمی نیست.

