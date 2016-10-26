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۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۲۴

عضو کمیته علمی کنگره کولوپروکتولوژی:

مبتلایان به سرطان روده بزرگ در ایران جوان هستند

مبتلایان به سرطان روده بزرگ در ایران جوان هستند

عضو کمیته علمی کنگره کولوپروکتولوژی، گفت: شیوع سرطان‌ روده بزرگ در ایران چندان با سایر کشورها تفاوت ندارد ولی مبتلایان به این بیماری در کشور سن کمتری دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن تولیت کاشانی در آستانه برگزاری دهمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ایران، اظهار داشت: در این کنگره مباحث مربوط به کولون، رکتوم و سرطان‌های مربوط به آنها در این کنگره توسط اساتید مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد و شرکت کنندگان از به روزترین اطلاعات در این زمینه آگاه خواهند شد.

وی اضافه کرد: رشته کولوپروکتولوژی جزو رشته‌های جدید بوده و جراحان عمومی و دستیاران جراح با این رشته بیشتر در ارتباط هستند.

تولیت کاشانی، ارتقای سطح علمی پزشکان در این حوزه را از جمله اهداف برگزاری کنگره برشمرد و گفت: سرطان‌های روده بزرگ در ایران شیوع آن چندان با سایر کشورها تفاوت ندارد، ولی آمار مبتلایان  کشور، بیشتر جوان هستند، بطوریکه در کشورهای اروپایی و آمریکایی سن ابتلا به این بیماری بسیار بالاتر است.

وی با اشاره به اینکه تغذیه سالم و اصلاح سبک زندگی می‌تواند در مبتلا نشدن به این بیماری مؤثر باشد، گفت: وراثت در بروز این بیماری نقش دارد ولی به طورکلی نمی‌توان گفت که علت دقیق سرطان روده بزرگ چیست.

عضو انجمن علمی کولوپروکتولوژی به بیماری رکتوم یا راست‌روده اشاره کرد و گفت: رکتوم به ۲۰ تا ۱۵ سانت انتهای روده بزرگ گفته می شود که به مقعد ختم می‌شود و درمان بیماریهای آن به دلیل نزدیکی به مقعد حائز اهمیت است، چرا که در صورت عدم درمان  مناسب و به موقع سرطانهای این قسمت، بیمار دچار مشکلات دیگری همچون کلستومی خواهد شد و خوشبختانه امروزه عوارض بی اختیاری و کولوستومی (بیرون گذاشتن روده از جدار شکم جهت تخلیه) بسیار کم شده است.

تولیت کاشانی اضافه کرد: کیفیت درمان سرطان‌های روده بزرگ در ایران همچون کشورهای پیشرفته بوده و عوارض جراحی های آن نیز کمتر از سایر کشورها می باشدندارد، ولی درمان به موقع سرطانهای رکتوم به دلیل اینکه احتمال تهاجم به پروستات و یا رحم در زنان وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت:  این کنگره دارای ۱۵ امتیاز برای جراحان کلورکتال و عمومی، متخصصین گوارش و داخلی، ۵/۱۰ امتیاز برای متخصصین رادیولوژی، زنانو زایمان، رایدوتراپی، اورولوژی و پزشکان عمومی و ۵/۴ امتیاز برا متخصصین بیهوشی، طب فیزیکی، داروسازی و پرستاران می باشد

دهمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ایران ۱۲ تا ۱۴ آبان ماه ۹۵ در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد تهران برگزار می شود

کد مطلب 3806332

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