مبتلایان به سرطان روده بزرگ در ایران جوان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن تولیت کاشانی در آستانه برگزاری دهمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ایران، اظهار داشت: در این کنگره مباحث مربوط به کولون، رکتوم و سرطان‌های مربوط به آنها در این کنگره توسط اساتید مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد و شرکت کنندگان از به روزترین اطلاعات در این زمینه آگاه خواهند شد.

وی اضافه کرد: رشته کولوپروکتولوژی جزو رشته‌های جدید بوده و جراحان عمومی و دستیاران جراح با این رشته بیشتر در ارتباط هستند.

تولیت کاشانی، ارتقای سطح علمی پزشکان در این حوزه را از جمله اهداف برگزاری کنگره برشمرد و گفت: سرطان‌های روده بزرگ در ایران شیوع آن چندان با سایر کشورها تفاوت ندارد، ولی آمار مبتلایان کشور، بیشتر جوان هستند، بطوریکه در کشورهای اروپایی و آمریکایی سن ابتلا به این بیماری بسیار بالاتر است.

وی با اشاره به اینکه تغذیه سالم و اصلاح سبک زندگی می‌تواند در مبتلا نشدن به این بیماری مؤثر باشد، گفت: وراثت در بروز این بیماری نقش دارد ولی به طورکلی نمی‌توان گفت که علت دقیق سرطان روده بزرگ چیست.

عضو انجمن علمی کولوپروکتولوژی به بیماری رکتوم یا راست‌روده اشاره کرد و گفت: رکتوم به ۲۰ تا ۱۵ سانت انتهای روده بزرگ گفته می شود که به مقعد ختم می‌شود و درمان بیماریهای آن به دلیل نزدیکی به مقعد حائز اهمیت است، چرا که در صورت عدم درمان مناسب و به موقع سرطانهای این قسمت، بیمار دچار مشکلات دیگری همچون کلستومی خواهد شد و خوشبختانه امروزه عوارض بی اختیاری و کولوستومی (بیرون گذاشتن روده از جدار شکم جهت تخلیه) بسیار کم شده است.

تولیت کاشانی اضافه کرد: کیفیت درمان سرطان‌های روده بزرگ در ایران همچون کشورهای پیشرفته بوده و عوارض جراحی های آن نیز کمتر از سایر کشورها می باشدندارد، ولی درمان به موقع سرطانهای رکتوم به دلیل اینکه احتمال تهاجم به پروستات و یا رحم در زنان وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: این کنگره دارای ۱۵ امتیاز برای جراحان کلورکتال و عمومی، متخصصین گوارش و داخلی، ۵/۱۰ امتیاز برای متخصصین رادیولوژی، زنانو زایمان، رایدوتراپی، اورولوژی و پزشکان عمومی و ۵/۴ امتیاز برا متخصصین بیهوشی، طب فیزیکی، داروسازی و پرستاران می باشد

دهمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ایران ۱۲ تا ۱۴ آبان ماه ۹۵ در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد تهران برگزار می شود