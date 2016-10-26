بوکس کردستان بر سکوی سوم جوانان کشور ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، رقابت های بوکس قهرمانی جوانان کشور با معرفی تیم ها و نفرات برتر به پایان رسید.

بیست و هفتمین دوره رقابت ها با حضور ۱۸۸ ورزشکار از استان های سراسر کشور در استان گلستان برگزار شد.

تیم استان کردستان با ۸ بوکسور در اوزان مختلف و با ترکیب کامل در رقابت های قهرمانی کشور شرکت کرد.

سینا صحرایی و مهران امانی دو بوکسور مریوانی با غلبه برحریفان خود به فینال بیست و هفتمین دوره رقابت ها راه یافتند.

سینا صحرایی در وزن ۶۴ کیلوگرم در فینال مسابقات مقابل بوکسوری از استان کرمان به برتری دست یافت و موفق شد نشان خوش رنگ طلا را تصاحب کند و بر سکوی نخست قرار بگیرد.

مهران امانی دیگر ورزشکار مریوانی در وزن ۶۹ کیلو گرم با شکست در مصاف مشتزن تهرانی صاحب گردن آویز نقره شد.

تیم بوکس جوانان استان کردستان با دو نشان طلا و نقره و کسب ۱۷ امتیاز بر سکوی سوم رقابت های بوکس قهرمانی جوانان کشور قرار گرفت، تیم استان تهران با ۲۳ امتیاز به جام قهرمانی دست یافت و گلستان با ۲۲ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد.

سالار علیرمائی سرپرست، بختیار وطنی مربی و دانا اسماعیل زاده به عنوان کمک مربی تیم استان را هدایت و همراهی می کردند.