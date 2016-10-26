جام شاهد فرصت خوبی برای جوانان است/در المپیک به حق خود نرسیدیم

رحیم علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به تغییر قوانین کشتی فرنگی، تیم‌های ما باید به سرعت خود را با این تغییرات وفق دهند، اظهار داشت: یکی از بهترین راه‌ها برای هماهنگی و تقویت بیشتر فرنگی کاران، حضور در تورنمنت‌های بین المللی و سرشاخ شدن با کشتی گیران مطرح جهان است.

نایب قهرمان المپیک ۱۹۷۲ مونیخ افزود: کشتی ایران در حال حاضر یکی از قدرت‌های مطرح جهان محسوب می شود، اما نتوانست حق خود را از المپیک ۲۰۱۶ ریو بگیرد و یکی از دلایل مهم عدم نتیجه گیری ما در این آوردگاه بزرگ نیز تغییر قوانین کشتی بود.

عضو شورای فنی کشتی فرنگی تصریح کرد: ما کشتی‌گیران بسیار خوب و مستعدی داریم، اما برای اینکه بتوانیم از شرایط آمادگی آنها مطلع شویم و عیار آنها را بدست آوریم، باید عملکردشان را در مقابل حریفان قدرتمند خارجی ببینیم. البته این مساله هم به جز حضور در تورنمنت‌های بین المللی داخلی و خارجی میسر نخواهد شد.

دارنده مدال نقره و برنز جهان ادامه داد: تورنمنت بین المللی جام شاهد به عنوان یکی از معتبرترین تورنمنت‌های دنیا از نگاه اتحادیه جهانی کشتی، امسال با استقبال خوب کشورهای صاحب نام از جمله دو تیم از روسیه، تیم های اوکراین، ارمنستان، مجارستان، قرقیزستان و بلغارستان روبرو شده و این فرصت مناسبی برای ماست تا جوانان خود را در این رقابتها محک بزنند.

وی در مورد برگزاری این رقابتها به صورت تیم به تیم اظهار کرد: این روش چند سالی است که در دستور کار فدراسیون کشتی قرار دارد و به نوعی ابداع کننده آن بوده است.

مربی اسبق تیم ملی ادامه داد: این که یک کشتی‌گیر بتواند با تمام کشتی گیران حاضر در وزن خود در یک تورنمنت سرشاخ شود، بسیار عالی است، بدلیل اینکه اگر کشتی گیر در مسابقات انفرادی مقابل حریف خود شکست می خورد، احتمال حذف شدنش بسیار زیاد بود. او شاید با یک مبارزه با آن تورنمنت خداحافظی می کرد و حتی نمی توانست با بهترین فرد وزن خود نیز سرشاخ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرفته دنیا برای موفقیت تیم های خود برنامه ریزی بلند مدت دارند. در حال حاضر ما نیز چهار سال فرصت داریم تا بتوانیم برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو خود را آماده کنیم و قطعا اهمیت و برنامه ریزی برای جوانان می تواند ما را برای موفقیت در این رقابت ها کمک کند.