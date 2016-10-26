تصمیم گیری درباره سند آمایش دانشگاه آزاد/ محدودیت در پذیرش دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان در حاشیه جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران گفت: این موضوع که دانشگاه آزاد تمرکز بیشتری بر روی دوره های کاردانی و کارشناسی داشته باشد به معنای کم‌رنگ کردن تحصیلات تکمیلی نیست زیرا نمی شود سیلی از فارغ التحصیلان دکتری بدون رعایت استانداردها داشته باشیم و از این موضوع راضی هم باشیم.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها نظارت دارد.

قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کار به جایی رسیده است که مقام معظم رهبری گلایه هایی از فروش پایان نامه دارند که البته دشمن نیز در این زمینه سیاه نمایی های زیادی می کند اما باید پایان نامه و مقاله دستاورد فارغ التحصیلان باشد تا از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.

وی در خصوص سند آمایش دانشگاه آزاد گفت: این موضوع که دانشگاه آزاد سند آمایش داشته باشد و یا اینکه نداشته باشد به تصمیم جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی گردد چرا که در این جلسه این موضوع بررسی خواهد شد.

کبگانیان تاکید کرد: رئیس دانشگاه آزاد از تصمیمات جلسه گذشته ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گلایه هایی داشتند و این گلایه ها به صورت مکتوب به این ستاد ارائه شده است.

وی عنوان کرد: طبق پیشنهادات اعلام شده در جلسه قرار شد دانشگاه آزاد در خصوص آمایش در ذیل دو وزارتخانه علوم و بهداشت باشد که اکثریت اعضا با این موضوع موافق بودند چرا که باید استانداردهای آموزشی در کل کشور یکسان باشد.

قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی اظهار داشت: در خصوص اینکه دانشگاه آزاد سند آمایش جداگانه‌ای داشته باشد هنوز تصمیم گیری نشده است.

کبکانیان گفت: در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور تصویب شد که ۲۵ درصد دانشجویان دانشگاه آزاد در بخش تحصیلات تکمیلی باشند اما دانشگاه آزاد پیشنهاد کرده است که این میزان ۳۰ درصد باشد.

وی افزود: دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری امکاناتی نیاز دارد و نمی توان تنها این دانشجویان را ثبت نام کرد و بعد مجبور به فارغ التحصیلی آنها باشیم.

قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی اضافه کرد: در نقشه جامع علمی کشور همچنین بیان شده که ۳.۵ درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری باشند و این موضوع یک شاخص کلان برای کل کشور است اما می تواند از دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت باشد بنابراین برای دانشگاه آزاد ۲.۵ درصد پیشنهاد و تصویب شده است که مسئولین دانشگاه آزاد از این موضوع گلایه دارند.

بررسی سند آمایش وزارت بهداشت

کبگانیان با اشاره به اینکه از اجرای سند آمایش وزارت بهداشت حدود یک سال می گذرد گفت: مسئولان وزارت بهداشت گزارشی را از عملکرد یک ساله خود در خصوص اجرای این سند در جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور ارائه کردند.

وی تاکید کرد: تشکیل گروه های میان رشته ای در حوزه سلامت و دیگر علوم، تدوین بسته اخلاق حرفه‌ای و پزشکی، تدوین کتاب مرجع حوزه سلامت، واگذاری برخی امور به بخش های غیردولتی، توسعه حوزه بین الملل در زمینه پزشکی، توسعه آموزش مجازی و اعتباربخشی آموزشی از اقدامات وزارت بهداشت در راستای سند آمایش این وزارتخانه بوده است.

قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی خاطرنشان کرد: در جلسه این ستاد پیشنهاد شد که اقدامات وزارت بهداشت به سند آمایش علوم پزشکی نزدیک تر باشد به طور مثال دانشگاه های علوم پزشکی در کشورهای همسایه اقدام به ایجاد شعبه بین المللی کنند.

وی با بیان اینکه ماموریت گرا شدن از اهداف آمایش علوم پزشکی است، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت باید در دانشگاه های علوم پزشکی موضوع ماموریت گرایی را مورد توجه قرار دهد.