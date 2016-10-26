به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

روز گذشته ماده‌ای از این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که در خصوص قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بود، طبق ایراد شورای نگهبان باید این ماده الحاقی حذف می‌شد.

پیش از این نیز ماده دیگری در خصوص قانون جامع ایثارگری که مربوط به برخی مزایای تحصیلی و شغلی برای ایثارگران می‌شد، از لایحه حذف شد.

لاریجانی به نمایندگان قول داد که این ماده در قالب برنامه ششم توسعه به تصویب خواهد رسید.

بررسی ماده‌ای که دیروز در خصوص قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود، در خصوص بیمه ایثارگران، استخدام فرزندان ایثارگران و وام مسکن ایشان بود.

نمایندگان روز گذشته و امروز با حذف این ماده مخالفت کردند؛ بنابراین صدر ماده بدون جزئیات آن به تصویب رسید.

بر این اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن، دائمی شد.

لاریجانی قول داد جزئیات این ماده را در قالب برنامه ششم یا در قالب طرح یا لایحه‌ای مستقل به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

به گفته غلامعلی جعفرزاده، تنها ۵۸ روز تا پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران باقی مانده بود که با دائمی شدن این قانون، این مشکل نیز حل شد.