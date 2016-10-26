روستاییان به جای متولیان، آستین حفاظت از جنگل بالا زدند

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: اواخر تابستان بود که برای اولین بار عدهای از مردم و ساکنان محلی روستای بلیران از توابع جنوبی شهرستان آمل استان مازندران طی اقدامی خودجوش راه را بر قاچاقچیان چوب سد و به قطع کردن بیرویه درختان و قاچاق چوب توسط آنها اعتراض کردند.
ساکنان محلی میگویند واحد حفاظت سازمان جنگلها شهدای بسیاری در برابر قاچاقچیان و بهرهبرداران غیرقانونی از جنگل دادهاند اما کماکان این دست اقدامات در جنگل دیده میشود و آنها نیز در این زمینه احساس مسئولیت دارند و اقدام آنان پس از اطلاع به اداره منابع طبیعی شهرستان آمل جهت حفاظت از جنگلهای منطقه در برابر قاچاق بیرویه چوب صورت گرفته است.
محمد غفاری معروف به پیرطاهر از فعالان محیطزیست و ساکنان محلی روستای بلیران درباره برخوردهای خودجوش مردمی با قاچاقچیان چوب در منطقه بلیران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم محلی سالهاست که در منطقه با قاچاقچیان چوب و دیگر بهرهبرداریهای غیرقانونی از جنگل مواجه هستند؛ اما از چندی پیش جمعی از مردم محلی که نسبت به این اقدامات حساس شده بودند با زیر نظر گرفتن قاچاقچیان چوب و فیلمبرداری از اقدامات غیرقانونی آنها در بهرهبرداری از جنگل و اطلاع آن به مسئولین محلی، جنگلبانان و همچنین سازمان جنگلهای منطقه آمل نسبت به برخورد با این اقدامات فعالیت هایی را آغاز کرده اند.
این فعال محیطزیست افزود: پس از تذکرهای مکرر و عدم انجام اقدامات لازم در برخورد با قانونشکنان و سر رسیدن صبر ساکنان محلی، جمعی از مردم، خود در برابر قاچاقچیانی که در منطقه مشغول به انجام فعالیتهای غیرقانونی بودند بهصورت خودجوش و مدنی ایستادند و از اقدامات آنها جلوگیری کردند.
پیرطاهر در ادامه خاطرنشان کرد: اقداماتی ازایندست در منطقه جریان دارد و بسیاری از مردم محلی در راستای حفاظت از جنگل عزمی راسخ دارند اما در این میان موضوعی که مطرح میشود حمایت مسئولین محلی و همچنین سازمان جنگلها و مراتع از ایندست اقدامات است که متأسفانه چندان مورد توجه قرار نمیگیرد.
وی در انتها افزود: انتظاری که از مسئولین مربوطه میرود این است که در جهت حفاظت از جنگلها اقدامات بیشتری داشته باشند و در این راستا مشارکت مردم محلی را به رسمیت شناخته و به ساکنان بومی و جمعیتهای حافظ محیطزیست محلی که تمایل به مشارکت در حفاظت از جنگلها دارند بها دهند و از اقدامات آنها پشتیبانیهای لازم را به عملآورند.
حفاظت از جنگلها و مراتع کشور بر عهده یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گذاشتهشده اما مدیران این سازمان نیز در برابر انتقادها به ناکافی بودن نیروهای جنگلبان و نبود بودجه و حمایتهای لازم در این زمینه اشاره میکنند.
آنچه که در روستای بلیران رخداده نمونه ای از توانمندی ساکنان محلی در کمک به جنگلبانان و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در حفاظت از جنگلها است که لازم به نظر میرسد مسئولان این سازمان برای استفاده از توان مردم محلی، بومیان حاشیه جنگلها و مراتع کشور و همچنین سازمانهای مردمنهاد حافظ محیطزیست راهکار مناسبی بی اندیشند تا بتوان بیش از گذشته در موضوع حفاظت از جنگلها و مراتع کشور موفق بود.
