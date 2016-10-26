۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹

گالری محسن میزبان «گرانش تباهی‌ناپذیر»

نمایشگاه آثار چند رسانه ای سارا عباسیان با عنوان «گرانش تباهی ناپذیر» از هفتم آبان در گالری «محسن» برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار چند رسانه ای سارا عباسیان شامل آثار مفهومی در نقد دنیای معاصر با عنوان «گرانش تباهی ناپذیر» از هفتم تا بیست و ششم آبان ماه در گالری «محسن» برپا می شود.

این هنرمند که مدرک کارشناسی خود را در رشته نقاشی دریافت کرده است تاکنون نمایشگاه های انفرادی و گروهی متعددی در ایران، کشورهای خاورمیانه و کشورهای اروپایی و آمریکا از جمله «توتال آرت» دبی ، گالری AB» لوسرن» سوئیس، «ایماگو موندی آرت» ایتالیا و گالری «مونوروکینگ» آمریکا برگزار کرده است.

نمایشگاه چند رسانه‌ای «گرانش تباهی ناپذیر» روز جمعه هفتم آبان ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ افتتاح و طی روزهای هشتم تا بیست و ششم آبان از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۰ در گالری محسن میزبان علاقه مندان به هنر چندرسانه ای است.

