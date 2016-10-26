به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار چند رسانه ای سارا عباسیان شامل آثار مفهومی در نقد دنیای معاصر با عنوان «گرانش تباهی ناپذیر» از هفتم تا بیست و ششم آبان ماه در گالری «محسن» برپا می شود.

این هنرمند که مدرک کارشناسی خود را در رشته نقاشی دریافت کرده است تاکنون نمایشگاه های انفرادی و گروهی متعددی در ایران، کشورهای خاورمیانه و کشورهای اروپایی و آمریکا از جمله «توتال آرت» دبی ، گالری AB» لوسرن» سوئیس، «ایماگو موندی آرت» ایتالیا و گالری «مونوروکینگ» آمریکا برگزار کرده است.

نمایشگاه چند رسانه‌ای «گرانش تباهی ناپذیر» روز جمعه هفتم آبان ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ افتتاح و طی روزهای هشتم تا بیست و ششم آبان از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۰ در گالری محسن میزبان علاقه مندان به هنر چندرسانه ای است.