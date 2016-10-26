۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۵۴

رئیس صندوق رفاه دانشجویان:

دانشگاهها برای ارتقا خوابگاههای رتبه ۴ جایزه می گیرند

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: قرار شده به دانشگاه هایی که خوابگاه های رتبه ۴ خود را ارتقاء می دهند، ۸۰ درصد اجاره بهای خوابگاه‌ها را باز گردانیم تا صرف بهبود فضای خوابگاهی کنند.

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجاره بهای خوابگاه های دانشجوی در سال جاری گفت: سال گذشته با هدف عادلانه سازی دریافت اجاره بها و برنامه ریزی برای بهبود فضای خوابگاهی تمام خوابگاه های دانشگاه های سراسری رتبه بندی شدند.

وی ادامه داد: امسال در بحث بهبود فضای خوابگاه‌ها، گام های موثری از سوی دانشگاه ها برداشته شده، علی رغم اینکه ردیف تعمیر و تجهیز هنوز ابلاغ نشده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: با توجه به رتبه بندی که صورت گرفت، ۶۵ خوابگاه در وضعیت هشدار و رتبه ۵ قرار گرفتند که ۶۴ خوابگاه با کمک دانشگاه‌ها و اختصاص صندوق رفاه دانشجویان به سطوح بالاتر ارتقاء یافت. فقط یک خوابگاه رتبه ۵ در دانشگاه اهواز وجود داشت که هیات رئیسه دانشگاه خود آن را کنار گذاشت، چون قابل تعمیر نبود.

یزدان مهر با اشاره به سیاست تشویقی صندوق برای ارتقاء خوابگاههای رتبه ۴ گفت: مقرر شد، به دانشگاه هایی که خوابگاه های رتبه ۴ خود را ارتقاء می دهند،  ۸۰ درصد اجاره بهای خوابگاه‌ها را باز گردانیم که این مساله باعث کمک به این خوابگاه ها و بهبود فضای خوابگاهی آن دانشگاه ها شده است.

وی افزود: با رتبه بندی که صورت گرفت، کمترین افزایش در نرخ اجاره بها ایجاد شد، در خوابگاه رتبه ۵ و ۴ اصلا افزایش اجاره بها نداشتیم و در خوابگاه رتبه ۳ حدود ۱۰ درصد و در خوابگاه های ۱ و ۲ حدود ۱۵ درصد افزایش داشتیم.

یزدان مهر ادامه داد: این درحالی است که طبق روال قبل باید ۲۵ درصد افزایش ایجاد می شد و صندوق رفاه دانشجویان جهت مراعات دانشجویان در این زمینه افزایش حداقلی داشته و یا اصلا افزایش نداشت که این مساله منجر به عادلانه سازی در نرخ اجاره بهای خوابگاه ها شد.

کد مطلب 3806436
زهرا سیفی

