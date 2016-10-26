دانشگاهها برای ارتقا خوابگاههای رتبه ۴ جایزه می گیرند

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجاره بهای خوابگاه های دانشجوی در سال جاری گفت: سال گذشته با هدف عادلانه سازی دریافت اجاره بها و برنامه ریزی برای بهبود فضای خوابگاهی تمام خوابگاه های دانشگاه های سراسری رتبه بندی شدند.

وی ادامه داد: امسال در بحث بهبود فضای خوابگاه‌ها، گام های موثری از سوی دانشگاه ها برداشته شده، علی رغم اینکه ردیف تعمیر و تجهیز هنوز ابلاغ نشده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: با توجه به رتبه بندی که صورت گرفت، ۶۵ خوابگاه در وضعیت هشدار و رتبه ۵ قرار گرفتند که ۶۴ خوابگاه با کمک دانشگاه‌ها و اختصاص صندوق رفاه دانشجویان به سطوح بالاتر ارتقاء یافت. فقط یک خوابگاه رتبه ۵ در دانشگاه اهواز وجود داشت که هیات رئیسه دانشگاه خود آن را کنار گذاشت، چون قابل تعمیر نبود.

یزدان مهر با اشاره به سیاست تشویقی صندوق برای ارتقاء خوابگاههای رتبه ۴ گفت: مقرر شد، به دانشگاه هایی که خوابگاه های رتبه ۴ خود را ارتقاء می دهند، ۸۰ درصد اجاره بهای خوابگاه‌ها را باز گردانیم که این مساله باعث کمک به این خوابگاه ها و بهبود فضای خوابگاهی آن دانشگاه ها شده است.

وی افزود: با رتبه بندی که صورت گرفت، کمترین افزایش در نرخ اجاره بها ایجاد شد، در خوابگاه رتبه ۵ و ۴ اصلا افزایش اجاره بها نداشتیم و در خوابگاه رتبه ۳ حدود ۱۰ درصد و در خوابگاه های ۱ و ۲ حدود ۱۵ درصد افزایش داشتیم.

یزدان مهر ادامه داد: این درحالی است که طبق روال قبل باید ۲۵ درصد افزایش ایجاد می شد و صندوق رفاه دانشجویان جهت مراعات دانشجویان در این زمینه افزایش حداقلی داشته و یا اصلا افزایش نداشت که این مساله منجر به عادلانه سازی در نرخ اجاره بهای خوابگاه ها شد.