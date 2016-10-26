حضور ۱۱دانشگاه ایرانی در جمع هزار موسسه برتر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی، با اعلام این خبر افزود: پایگاه خبری یو.اس.نیوز سومین فهرست سالانه دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرد.

دهقانی گفت: یو.اس.نیوز یکی از نظام های رتبه بندی معتبر در سطح دنیاست و از سال ۱۹۸۳ دانشکده های آمریکا را مورد رتبه بندی قرار داده است. این پایگاه با بیش از ۳۰ سال تجربه در رتبه بندی دانشگاهی، از سال ۲۰۱۵ میلادی اقدام به رتبه بندی دانشگاه ها در سطح جهانی کرده است.

سرپرست ISC افزود: این پایگاه همچون دیگر نظام های رتبه بندی، تعداد دانشگاه های مورد ارزیابی خود را در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش داد و از ۷۵۰ در سال ۲۰۱۶ میلادی به یک هزار دانشگاه رساند. بدین ترتیب تعداد دانشگاه های بیشتری توانستند ضمن حضور در این رتبه بندی، فرصت بررسی عملکرد خود را در سطح جهانی پیدا کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه هاروارد، موسسه فناوری ماساچوست و استنفورد رتبه اول تا سوم جهانی را به دست آوردند. دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و موسسه فناوری کالیفرنیا نیز موفق به کسب رتبه های ۴ و ۵ در سطح دنیا شدند. دو دانشگاه آکسفورد و کمبریج نیز از انگلستان توانستند رتبه های ۱ و ۲ اروپا و ۶ و ۷ جهانی را در سال ۲۰۱۷ کسب کنند.

دهقانی اظهار داشت: یو.اس. نیوز از ۱۲ شاخص جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها بهره می گیرد که این شاخص ها در جدول زیر نمایش داده شده است. همچنین این شاخص ها نسبت به سال گذشته، اندکی تفاوت کرده اند.

شاخص های رتبه بندی یو.اس.نیوز سال ۲۰۱۷ شاخص وزن (درصد) شاخص وزن (درصد) اعتبار جهانی پژوهش ۱۲.۵ تعداد مقالات پر استناد (۱۰ درصد برتر) ۱۲.۵ اعتبار منطقه ای پژوهش ۱۲.۵ درصد مقالات پر استناد (۱۰ درصد برتر) ۱۰ انتشارات ۱۰ همکاری های بین المللی ۱۰ تاثیر استناد نرمال شده ۱۰ تعداد مقالات ۱ درصد برتر ۵ کتاب ۲.۵ کنفرانس ۲.۵ مجموع استناد ۷.۵ درصد مقالات ۱ درصد برتر ۵

وی گفت: شاخص های کتاب سنجی بر اساس اطلاعات نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی وب.آو.ساینس برای یک دوره ۵ ساله ۲۰۱۰-۲۰۱۴ مورد محاسبه قرار می گیرند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بر اساس نتایج منتشر شده پایگاه خبری رتبه بندی سال ۲۰۱۷ یو.اس.نیوز ، ۱۱ دانشگاه از کشورمان توانستند خود را در فهرست دانشگاه های برتر جهان قرار دهند.

وی افزود: دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، آزاد اسلامی واحد کرج، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، تبریز، فردوسی مشهد و علوم پزشکی شهید بهشتی توانستند با کسب رتبه های ۱ الی ۱۱ در سطح کشور، در فهرست هزار دانشگاه برتر دنیا جا گیرند.

دهقانی گفت: این در حالی است که در سال گذشته تعداد دانشگاه های کشور در فهرست یو.اس.نیوز ۸ دانشگاه بود.

وی خاطرنشان کرد: این اولین سالی است که ۳ دانشگاه تبریز، فردوسی مشهد و علوم پزشکی شهید بهشتی توانستند در رتبه بندی یو.اس.نیوز حاضر شوند. در جدول زیر وضعیت دانشگاه­های کشور در رتبه بندی یو.اس.نیوز نشان داده شده است.

وضعیت دانشگاه­های کشور در رتبه بندی یواس نیوز دانشگاه رتبه جهانی سال ۲۰۱۵ رتبه جهانی سال ۲۰۱۶ رتبه جهانی سال ۲۰۱۷ صنعتی شریف ۳۷۷ ۴۳۵ ۴۰۵ تهران ۳۶۰ ۳۷۹ ۴۴۸ صنعتی اصفهان ۴۷۲ ۵۴۷ ۵۲۳ صنعتی امیرکبیر - ۵۹۹ ۶۰۱ آزاد واحد کرج - ۷۳۶ ۶۲۹ علم و صنعت ایران - ۷۱۷ ۷۲۴ علوم پزشکی تهران - ۶۱۲ ۷۴۵ تربیت مدرس - ۶۹۹ ۷۵۷ تبریز - - ۷۷۷ فردوسی مشهد - - ۸۲۰ علوم پزشکی شهید بهشتی - - ۹۱۱

وی افزود: دانشگاه صنعتی شریف با ۳۰ پله رشد نسبت به سال گذشته توانست رتبه نخست ایران و ۴۰۵ جهان را کسب کند. دانشگاه تهران رتبه دوم ایران و صنعتی اصفهان رتبه سوم ایران را به دست آوردند.

دهقانی یادآور شد: در بین ۱۱ دانشگاه ایران، دانشگاه آزاد اسلامی کرج رتبه ۵ ایران و ۶۲۹ جهان را کسب کرده است. این دانشگاه با ۱۰۷ رتبه رشد، بیشترین رشد رتبه را در بین دانشگاه های کشور داشته است.

سرپرست ISC افزود: ایران همچون سال گذشته توانسته بعد از ترکیه رتبه دوم منطقه را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر از آن خود کند. رژیم اشغالگر قدس و عربستان نیز بعد از ایران و به ترتیب با داشتن ۷ و ۴ دانشگاه رتبه های سوم و چهارم منطقه را کسب کرده اند.

در جدول زیر تعداد کل دانشگاه های حاضر در رتبه بندی یو.اس. نیوز و همچنین تعداد دانشگاه های ایران نمایش داده شده است.

تعداد دانشگاه های ایران در رتبه بندی یو.اس.نیوز سال رتبه بندی ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ تعداد دانشگاه های ایران ۱۱ ۸ ۳ تعداد کل دانشگاه ها ۱۰۰۰ ۷۵۰ ۵۰۰

دهقانی تصریح کرد: علاوه بر رتبه بندی جهانی، این پایگاه در سال ۲۰۱۷میلادی دانشگاه ­های جهان را در ۲۲ حیطه موضوعی رتبه ­بندی و ۴۰۰ دانشگاه­ برتر را در هر شاخه معرفی کرد. لازم به ذکر است که در رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۱۶ یو.اس.نیوز تعداد ۲۵۰ دانشگاه را در هر حیطه مورد رتبه بندی قرار داده بود.

وی خاطرنشان کرد: ایران در سال ۲۰۱۷ در ۱۲ حیطه موضوعی دارای نماینده در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا است و این در حالی است که این رقم در سال گذشته برابر با ۸ حیطه بوده است.

دهقانی گفت: ایران در ۳ حیطه داروشناسی و سم شناسی، علوم کشاورزی، و مهندسی بالاتر از ترکیه، عربستان و رژیم اشغالگر قدس قرار گرفته است و بدین ترتیب توانست رتبه نخست منطقه را از آن خود کند. دانشگاه تهران در حیطه مهندسی توانست با ۵ پله رشد نسبت به سال گذشته رتبه ۴۵ جهان و اول خاورمیانه را کسب کند.

وی افزود: همچنین دانشگاه تهران در حیطه علوم کشاورزی نیز با کسب رتبه ۷۱ جهانی، به عنوان برترین دانشگاه منطقه در این حیطه معرفی شد. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در حیطه دارو شناسی و سم شناسی برای اولین بار توانست حاضر شود و با کسب رتبه ۸۶ جهانی، بالاتر از کلیه دانشگاه های خاورمیانه قرار گیرد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: همچنین در حیطه ایمنی شناسی، ریاضی و علم مواد ایران رتبه دوم منطقه را کسب کرده است. لازم به ذکر است که در حیطه ایمنی شناسی هیچ دانشگاهی از عربستان و ترکیه در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا وجود ندارد.

در جداول زیر عملکرد دانشگاه های کشور در ۱۲ حیطه موضوعی نمایش داده شده است.

جایگاه دانشگاه های ایران در ۱۲ حیطه موضوعی در جهان

دانشگاه فیزیک علوم کامپیوتر علوم کشاورزی شیمی علم مواد مهندسی تهران - ۱۲۰ ۷۱ ۲۳۵ ۱۱۷ ۴۵ صنعتی شریف ۱۹۶ ۱۵۸ - ۲۲۱ ۱۴۲ ۶۰ آزاد واحد کرج ۲۶۰ ۱۳۰ ۱۶۸ ۲۶۴ ۱۹۷ ۶۳ صنعتی امیرکبیر - ۸۵ - ۴۰۰ ۱۵۹ ۸۰ علم و صنعت ایران - ۱۸۹ - - ۱۶۹ ۱۱۳ تبریز - - - ۳۷۵ - ۱۵۲ صنعتی اصفهان ۱۸۰ - ۱۹۱ ۳۰۹ ۱۴۰ ۱۸۸ تربیت مدرس - - ۱۸۴ ۲۸۹ ۳۵۱ ۱۹۱ فردوسی مشهد - - ۱۸۰ - ۳۶۸ ۲۵۲ علوم پزشکی تهران - - - ۳۸۹ - -

دانشگاه ریاضیات داروشناسی و سم شناسی ایمن شناسی پزشکی علوم گیاهی و حیوانی بیولوژی و بیوشیمی تهران - - - - ۲۴۲ ۳۰۷ علوم پزشکی تهران - ۸۶ ۱۹۹ ۲۴۹ - ۳۷۲ تربیت مدرس - - - - ۳۷۶ - آزاد واحد کرج ۷۲ - - - ۳۸۱ - صنعتی امیرکبیر ۹۳ - - - - -

دهقانی خاطرنشان کرد: در آسیا نیز دانشگاه توکیو با کسب رتبه جهانی ۴۴ در برترین جایگاه این قاره قرار گرفت. دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه پکینگ چین نیز به ترتیب با کسب رتبه های ۵۰ و ۵۳ در جهان، مقام دوم و سوم آسیا را کسب کردند. چین بعد از آمریکا، بیشترین تعداد دانشگاه برتر دنیا را در خود جا داده است.