اعاده دادرسی «مهدی هاشمی» از سوی دیوان عالی پذیرفته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیرو خبر برخی سایتهای خبری مبنی بر پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی از سوی دیوان عالی کشور ، دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز این خبر را تکذیب کرد.
عباس جعفری دولتآبادی تصریح کرد: حسب پیگیریهای صورت گرفته و اعلام رئیس دیوان عالی کشور، محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور ارائه کرده، ولی تاکنون پذیرفته نشده است لذا خبر منتشره توسط برخی سایتهای خبری مبنی بر پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی وی، خلاف واقع است و تکذیب میشود.
