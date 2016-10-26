مرگ دختر جوان دزفولی بر اثر سقوط از پل شریعتی دزفول

عبدالحسین معظم فر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته، دختری ۱۸ ساله به قصد خودکشی بر اثر سقوط از روی پل جدید دزفول در دم جان باخت.

وی افزود: فرد مذکور به دلیل نامعلوم از روی پل شریعتی در مرکز شهر دزفول بر روی خشکی سقوط کرده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: در پی این حادثه، اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه حضور یافت اما فرد مذکور بر اثر شدت برخورد با زمین جان باخته بود.

معظم فر ادامه داد: خواهر وی نیز به دلیل نامعلومی قصد پرتاب خود از روی پل را داشت که رهگذران مانع اقدام یکی از آنان شده و وی را نجات دادند.