۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۴۵

در پیامی؛

روحانی روز ملی اتریش را تبریک گفت

رییس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به کریستین کرن صدراعظم اتریش روز ملی این کشور را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در پیامی به کریستین کرن صدراعظم اتریش روز ملی این کشور را تبریک گفت و  اظهارداشت: اطمینان دارم با عنایت به حسن روابط دیرینه و عزم مسئولان جمهوری اسلامی ایران ‏و جمهوری اتریش، شاهد گسترش روز افزون مناسبات دو کشور در همه زمینه ها خواهیم بود.‏

متن پیام رییس جمهوری به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای کریستین کرن

صدر اعظم جمهوری اتریش

صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت فرا رسیدن روز ملی اتریش به جناب عالی و مردم آن کشور، ابراز می نمایم.

اطمینان دارم با عنایت به حسن روابط دیرینه و عزم مسئولین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش، شاهد گسترش روز افزون مناسبات دو کشور در کلیه زمینه ها خواهیم بود.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی مردم اتریش را مسألت دارم.

حسن روحانی

