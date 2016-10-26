روحانی روز ملی اتریش را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در پیامی به کریستین کرن صدراعظم اتریش روز ملی این کشور را تبریک گفت و اظهارداشت: اطمینان دارم با عنایت به حسن روابط دیرینه و عزم مسئولان جمهوری اسلامی ایران ‏و جمهوری اتریش، شاهد گسترش روز افزون مناسبات دو کشور در همه زمینه ها خواهیم بود.‏

متن پیام رییس جمهوری به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای کریستین کرن

صدر اعظم جمهوری اتریش

صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت فرا رسیدن روز ملی اتریش به جناب عالی و مردم آن کشور، ابراز می نمایم.

اطمینان دارم با عنایت به حسن روابط دیرینه و عزم مسئولین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش، شاهد گسترش روز افزون مناسبات دو کشور در کلیه زمینه ها خواهیم بود.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی مردم اتریش را مسألت دارم.

حسن روحانی