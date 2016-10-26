کودک کرمانشاهی موفق به کسب دیپلم افتخار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان استان کرمانشاه، هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نقاشی «نوا زاگورا» کشور بلغارستان در سال ۲۰۱۶ که با موضوع «آزاد» برگزار شد، از بین ۳۱۳۴ اثر رسیده از ۴۰ کشور جهان، عضو هنرمند کرمانشاهی موفق به کسب دیپلم افتخار در این دوره از مسابقه شد.

رضا موزونی، مدیر کل کانون استان کرمانشاه، با اعلام این خبر افزود: «ستاره شاه‌ویسی» ۷ ساله از مجتمع فرهنگی هنری شماره یک کانون شهر کرمانشاه موفق به کسب دیپلم افتخار این دوره از مسابقه شد.

این در حالی است که کانون پرورش فکری با ارسال ۱۵ اثر نقاشی در این مسابقه شرکت کرده است.

همچنین یک دیپلم افتخار به امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای مشارکت و حضور فعال در این مسابقه اهدا شده است.