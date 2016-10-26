ورزشکار جهرمی به تیم ملی جوجیتسو راه یافت

عبدالرحیم خداجو در گفتگو با مهر گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی جوجیتسو کشور به‌منظور انتخاب نفرات اعضای تیم ملی جهت اعزام به مسابقات جهانی لهستان و آسیاسی ترکمنستان با حضور ۱۲ تیم از سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: حبیب رنجبر، ورزشکار جهرمی نیز که در این دوره از مسابقات حضور داشت با توجه به آسیب دیدگی شدید از ناحیه فک با پشت سر گذاشتن حریفان خود موفق به کسب مدال طلا و راهیابی به تیم ملی جوجیتسو شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم بیان کرد: در پایان این رقابت‌ها تیم فارس با کسب سه طلا و ۲ برن به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های نیروی زمینی و تهران دوم و سوم شدند.