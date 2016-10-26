خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها - کوثر کریمی: استان خوزستان دارای دو مرز زمینی مشترک (شلمچه و چذابه) با کشور عراق است. مرز چذابه ۱۷ کیلومتری شمال غرب شهر بستان در شهرستان دشت آزادگان واقع شده و همه ساله در ایام اربعین میزبان زائران حسینی است.

هر ساله موکب های فراوانی از سراسر استان و یا خارج از استان در این مرز مستقر می شود ولی مهمان نوازی مردم عرب این منطقه چیز دیگری است، مردم مهمان نواز دشت آزادگان هر ساله درب خانه های خود را که نه بلکه دروازه قلب هایشان را به روی پذیرایی از زائران حسینی می گشایند.

مرز چذابه از ماه ها قبل توسط مسئولان استانی برای میزبانی از زائران حسینی مهیا می شود، مردم شهرستان دشت آزادگان طی یک هفته گذشته منتظر زائران حسینی هستند تا در موکب ها و خانه های خود با پذیرایی از آنها ارادت خود را به سالار شهدا اباعبدالله الحسین (ع) نشان دهند.

لحظه شماری برای میزبانی از زائران حسینی در چذابه شروع شده و طی روزهای اخیر نیز زائران مختلفی در قالب کاروان از این مرز برای زیارت عتبات عالیات راهی کربلا شدند.

استقرار ۱۶۴ موکب در مرز چذابه

فرماندار دشت آزادگان در همین راستا در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: پروژه روشنایی پارکینگی با مساحت بین ۳۵ تا ۴۰ هکتار شروع شده و عملیات ساخت آن هم در نزدیک ترین نقطه خروجی مرز چذابه در نظر گرفته شده است.

«نادر عمیدزاده» می افزاید: آسفالت جاده قدیم انجام شده و مواکب نیز در حال استقرار هستند. امسال ۱۶۴ موکب در مرز چذابه مستقر می شوند.

وی با اشاره به اینکه پایانه خروجی مرز برای استقرار گیت های گذرنامه مهیا می شود، بیان می کند: کمیته های حمل و نقل، سوخت، عتبات، زیرساخت، بهداشت و درمان نیز به تدریج در حال استقرار برای خدمات رسانی به زائران حسینی هستند.

فرماندار دشت آزادگان یادآور می شود: از تمامی زائران و مشتاقان حسینی تقاضا داریم که حتما با روادید و گذرنامه های رسمی به مرزهای کشور مراجعه کنند تا مبادا با مشکلی مواجه شوند.

وی در ارتباط با حمل و نقل زائران حسینی می گوید: برای استقرار اتوبوس تمهیداتی اندیشدیده شده و از پارکینگ تا مرز، اقدام به جابه جایی زائران می کنیم.

پیش بینی تردد یک میلیون زائر از مرزها

امام جمعه سوسنگرد نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان می کند: خدا را شاکریم که همانطور که در زمان هشت سال جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس توانستیم از انقلاب دفاع کنیم، این سال ها نیز نعمتی به ما عطا شده تا به زائران حسینی خدمت کنیم.

«حجت الاسلام احمد ساری» ادامه می دهد: بیداری مردم یکی از علت های پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود و نزدیک آنها به علما و اهل بیت(ع) و همچنین با بصیرت شدن از جانب امام راحل و مقام معظم رهبری نیز از دیگر علل پیروزی در انقلاب بود.

وی اظهار می کند: مردم شهرستان دشت آزادگان در دوران دفاع مقدس در خدمت رزمندگان بودند و امروز نیز خوشحال هستیم که خداوند منت نهاده و میزبان طریق الحسین هستیم. این شهرستان دروازه ورود و خروج زائران حسینی است و این میزبانی را به برکت خون شهدا و ولایتمداری مردم داریم.

امام جمعه سوسنگرد می گوید: از سوسنگرد تا بُستان و هویزه همه مردم در دلها، حسینیه ها، مساجد و منازل خود را به سوی زائران حسینی باز گذاشته اند.

حجت الاسلام ساری بیان می کند: این روزها دعوای مردم بر سر ابراز ارادت به زائران حسینی و دعوای محبت آمیز برای گلایه از کمبود فضای استقرار موکب ها را در مرز چذابه شاهد هستیم.

وی اضافه می کند: امسال دولت بیشتر وارد کار شده و در زمینه های مختلف از جمله توسعه زیرساخت ها، صدور متمرکزتر ویزا و همچنین تأمین امنیت، فعالیت های بسیار خوبی انجام می دهد.

امام جمعه سوسنگرد خبر می دهد: مشارکت مردم مثل همیشه پرشور و حتی به مراتب چندین برابر شده و اهالی این شهرستان از سه روز قبل کار ساخت مواکب را شروع کردند.

حجت الاسلام ساری یادآور می شود: خدمات رسانی به زائران در حقیقت باعث خوشحالی شهدا، رهبر، امام حسین(ع) و امام زمان(عج) می شود.

وی اضافه می کند: امسال پیش بینی می شود که یک میلیون زائر از مرزهای شملچه و چذابه راهی کربلا و زیارت عتبات عالیات عبور می کنند.

امام جمعه سوسنگرد می افزاید: ممانعت آل سعود برای سفر حجاج باعث پررنگ تر شدن حرکت اربعین حسینی است. امسال مردم شهرستان دشت آزادگان و مرزنشینان از هر چند هزار نفر که بخواهند برای زیارت از مرز چذابه عبور کنند به خوبی پذیرایی می کنند.

حجت الاسلام ساری بیان می کند: مردم این شهرستان گاهی زائران را به خانه های خود برده و حتی خود پیگیر اخذ ویزا برای آنها اقدام می کنند.

وی در پایان می گوید: برخی از زائران حسینی طی چند روز اخیر در مرزهای خوزستان به دلیل ویزاهای تقلبی گرفتار شدند که از همه مشتاقان زیارت کربلا تقاضا داریم تا از مراکز قانونی نسبت به دریافت ویزا اقدام کنند.

آماده باش راهدارخانه های مسیر

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خوزستان هم در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل برای جابه جایی زائران در ایام اربعین، استفاده از ظرفیت های حمل و نقل استان های معین به منظور افزایش توان ناوگان حمل و نقل جاده ای و استفاده از شرکت های امدادخودرو در طول مسیرهای منتهی به پایانه های مرزی شلمچه و چذابه از جمله کارهای انجام شده برای خدمات رسانی به زائران است.

«مسعود مصدقی» ادامه می دهد: آماده باش و تجهیز راهدارخانه های مسیر، همکاری و هماهنگی به منظور استقرار آمبولانس و خودروی آتش نشانی در محل پایانه های مرزی استان و همچنین هماهنگی با شرکت پخش فرآورده های نفتی اهواز و آبادان به منظور استقرار و تأمین سوخت در مسیرهای منتهی به پایانه های مرزی به صورت ثابت و سیار از دیگر کارهای برنامه ریزی شده برای خدمت رسانی به زائران حسینی است.

وی عنوان می کند: هماهنگی در جانمایی و امکان بهره برداری از ۵۰ هکتار پارکینگ جدید در محدوده سه راهی یادمان شهدای شلمچه و همچنین ۱۱ پارکینگ چهار الی پنج هکتاری در محور خرمشهر ـ شلمچه با نصب تابلوی راهنما و همچنین آماده سازی ۴۰ هکتار پارکینگ جدید در چذابه در موقعیت ۶ کیلومتری از پایانه در محور چذابه ـ بستان نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خوزستان با اشاره به اینکه تجهیز گیت های گذرنامه به رایانه (۱۶ عدد در مرز چذابه) انجام شده می گوید: برای استقرار اتوبوس از ظرفیت تمام شرکت های فعال در استان استفاده می شود و همچنین از ظرفیت حمل و نقلی استان های معین نیز بهره مند می شویم.

مصدقی بیان می کند: تعداد شرکت های مسافربری فعال در استان حدود ۱۶۶ شرکت است.

از خروج تعدادی زائر جلوگیری شد

مدیرکل حج و زیارت خوزستان نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: کل کارهایی که برای تردد زائران نیاز است را در مرزها انجام دادیم. روز گذشته مشکلی که در مرز برای زائران ایجاد شده بود به دلیل عدم هماهنگی با کنسولگری عراق بود ولی به مرز مراجعه کرده و تا عراق هم رفتیم و دیگر هیچ مشکلی نیست.

«ناصر حویزاوی» ادامه می دهد: روز گذشته از خروج تعدادی زائر جلوگیری شد چون از افراد دلال و بدون ثبت نام در سامانه سماح اقدام به اخذ ویزا کرده بودند.

وی تأکید می کند: از همه زائران تقاضا داریم که خارج از سایت سماح اقدام به دریافت ویزا نکنند، این سامانه به نوعی ویزای با گارانتی به زائران ارائه داده و حج و زیارت تا خروج زائران دارای این ویزا از مرز آنها را همراهی می کند.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان یادآور می شود: افرادی که در مرز گرفتار شده بودند، ناچار به تحمل هزینه های مضاعف هم شدند.

حویزاوی می افزاید: توصیه می کنیم زائران حتما با استفاده از خدمات بیمه ای راهی زیارت عتبات عالیات شوند.

وی عنوان می کند: زائران مشتاق به زیارت کربلا باید در زمان باقیمانده به سایت سماح مراجعه و ثبت نام کنند.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان می گوید: علاوه بر ۶۰ دفتر خدماتی ـ زیارتی این اداره کل، تعداد ۲۶۰ دفتر شهری و روستایی و همچنین دفاتری در منطقه آزاد نیز کار صدور ویزای قانونی را انجام می دهند.