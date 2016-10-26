به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تائید آمار مرکز آمار ایران در رابطه با رشد اقتصادی گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه ابتدای امسال ۴.۴ درصد است که اگرچه یک درصد اختلاف با آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی که ۵.۴ درصد اعلام شده است، دارد اما باید توجه داشت بانک مرکزی هم نهاد تخصصی کارشناسی و متقن با مبانی محاسباتی خود است.

رشد اقتصادی همان ۴.۴ درصد است

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: گاهی نرخ تورم اعلامی مرکز آمار، کمی کمتر از نرخ تورم بانک مرکزی است و این تفاوت ناشی از مبانی محاسباتی و سال پایه است. این در شرایطی است که آثار مجموعه سیاست‌های خروج از رکود به صورت کوتاه‌مدت در سه ماه پایانی سال گذشته مشاهده شده؛ به نحوی که آن زمان رشد اقتصادی ۱.۳ درصد بود که در سه ماهه اول امسال به ۴.۴ درصد رسیده است.

وی در ادامه از تقدیم پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۹۶ در هفته آینده به دولت خبرداد و تصریح کرد: دولت به طور قطع در زمان قانونی، لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

تیم اقتصادی نباید از هم بپاشد

نوبخت در خصوص اظهارنظر برخی افراد مبنی بر ضرورت تغییر در تیم اقتصادی کابینه، خاطرنشان کرد: سوال این است که چرا وزیر اقتصاد باید تغییر می‌کرد؛ در حالیکه اقتصاد کشور از سوی ستادی به ریاست رئیس‌جمهور اداره شده و یکشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها به صورت مرتب نشست‌هایی با حضور وی و وزرای اقتصادی و مشاوران برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: آیا پاداش تیمی که توانست نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر ۸ درصد و رشد ۶.۸- را به ۴.۴ درصد رسانده، این است که آن تیم از هم بپاشد؟ بنابراین من از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی دفاع می‌کنم؛ چراکه ما در زمانی توانستیم به نرخ رشد مثبت اقتصادی دست پیدا کنیم که هنوز تحریم ها پابرجا بود.

به گفته نوبخت، دولت خود را درباره مسکن مهر متعهد می‌داند و در حال حاضر قیمت تمام‌شده، هم برای پیمانکار و هم متقاضی افزایش یافته و باید بخشی از هزینه‌ها را از طریق افزایش سقف وام تامین کنیم که این افزایش صورت گرفته است؛ البته پیش‌بینی می‌شود با تسهیلات پرداخت‌شده به واحدهای نیمه فعال، شرایط رشد اقتصادی و اشتغال بهبود یابد.

مطالبات گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می‌شود

وی درباره مطالبات گندمکاران نیز، با بیان اینکه تا پایان هفته آینده، مطالبات گندم‌کاران پرداخت می شود. خرید تضمینی ما برای چهارده تا پانزده محصول تعریف شده که ولی همه این محصولات می‌تواند به نوعی در بازار بفروش برسد؛ این در حالی است که رقم قابل توجهی حدود ۱۲۷۰ تومان برای هر کیلو گندم از سوی دولت اختصاص یافته است که اگر این محصول وارد می‌شد، نرخ آن حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان تمام می‌شد؛ در حالیکه عمده محصول توسط گندم‌کاران در ماههای ابتدای سال درو شد و آنها در مجموع ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان فروختند.

نوبخت گفت: پیش‌بینی بودجه کمتر از این رقم بود و بنابراین دولت باید منتظر می‌ماند که خزانه دوباره پر شود؛ البته دولت تقبل کرده که از بازار پول و سرمایه این نقدینگی را تامین کند و با پرداخت ۲۰ درصد سود، کاری کند که گندم‌کاران دچار مشکل نشوند؛ به همین دلیل دولت از مجلس در این باره مجوز گرفت و با توجه به اینکه به گندم‌کاران نمی‌توانستیم اوراق بدهیم، بنابراین نهادهای مالی واسط تعریف شدند که آنها اوراق را در بورس بفروشند و البته این اور به تعدادی بانک هم فروخته شد.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان باقی مانده که با توجه به نهاد مالی واسط و با همکاری وزارت جهاد و بانک کشاورزی و سایر بانک ها انجام و پول تامین شد و از امشب یا فردا شب پول توزیع می‌شود؛ بر این اساس تا پایان این هفته تمامی مطالبات گندم کاران پرداخت می‌شود و حتی یک مورد هم اگر از دولت طلب کار باشند به ما اطلاع‌رسانی شود. این در شرایطی است که برای توزیع هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول در بازار پول و سرمایه ملاحظاتی برای متغیرها داریم.

جزئیات حمایت‌های دولت از صنایع کوچک و متوسط

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی متعهد شدیم در دو عرصه افزایش تولید و اشغال گام برداریم و در بخش واحدهای خصوصی و تعاونی از طریق تسهیلات و طرح‌های عمرانی مربوط به دولت از اعتبارات خزانه پرداخت شود؛ البته قرار بود واحدهای تولیدی که به دلیل نداشتن سرمایه در گردش متوقف هستندو همچنین واحدهایی که نیاز به سرمایه دارند از تسهیلات برخودار شوند.

وی اظهار داشت: ۵ هزار واحد از این نوع واحدها شناسایی و ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به آنها ارایه شد این در حالی است که برای پرداخت ستاد تسهیلات رفع موانع تولید در استان ها تشکل شده بود؛ بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با این روش بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار اشتغال ایجاد شود، البته دولت از دو روش نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای تولید اقدام کرد یک بخش واحد ها از طریق ستاد تسهیل استانداری معرفی شدند که حدود ۶هزار و ۵۹۵ واحد تولیدی از این طریق تسهیلات دریافت کردند علاوه بر آن ۷ هزار و ۸۲ واحد تولیدی نیز به بانک ها مراجعه و تسهیلات را دریافت کردند.

سخنگوی دولت اظهارداشت: در مجموع ۱۳ هزار و ۶۷۷ واحد تولیدی تا چهارم آبان ماه به میزان ۹ هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان از بانک ها تسهیلات دریافت کرده‌اند؛ اما در مورد اینکه آیا پمپاژ پول شغل ایجاد می‌کند باید گفت که معمولا طرح هایی نظیر طرح ضربتی اشتغال می‌توانند شغل‌های کوتاه‌مدت ایجاد کنند؛ اما امور مولد می‌تواند شغل‌های مستمر داشته باشد.

نوبخت با بیان اینکه دولت به روش علمی عمل می‌کند و در سه ماهه اول امسال، ۷۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است، ضمن اینکه یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر امسال وارد بازار کار شدند و ۷۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شد؛ اما تعدادی هم مشغول کار نشدند و تعدادبیکاران افزایش یافت، ضمن اینکه امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که نسبت به سال های گذشته بیشتر بود و این در حالی بود که تسهیلات به واحدهای تولیدی و بخش خصوصی ارایه شده است.

وی تصریح کرد: ۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح های عمرانی ارایه می‌شود که ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است؛ البته تا امروز ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات برای طرح های دولتی ارایه شده که بیش از ۴ هزار میلیاردتومان به صورت نقدی و بخشی نیز با خزانه اسلامی بوده است.

نوبخت افزود: همچنین ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر طی هفت‌ های آینده در جهت مطالبات به پیمانکاران پرداخت می‌شود و قرار است تا بهار سال آتی ۳۲ کیلومتر از جاده کندوان که همه کوه و تونل است احداث شود و بر این اساس بیش از ۶۰ کیلومتر از جاده کرج چالوس کوتاه می‌شود.

سخنگوی دولت با اشاره به این موضوع که برخی از پیمانکاران طلب خود را از دولت با تاخیر دریافت کرده اند و یا اصلا دریافت نکرده‌اند، افزود: برای بازسازی اتوبان تهران کرج و رفع مشکل توقف مسافران مبالغی اختصاص یافته است و در این زمینه جلساتی با معاون وزیر راه و پیمانکاران برگزار کرده ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی برای فعال کردن واحدهای تولیدی اختصاص می یابد.

پرداخت پاداش بازنشستگی فرهنگیان تا پایان آبان‌ماه

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت پاداش به فرهنگیان گفت: دولت در بودجه امسال، پنج هزار میلیارد تومان پاداش بازنشستگی فرهنگیان پیش‌بینی کرد؛ این در شرایطی است که برای پرداخت پاداش بازنشستگی فرهنگیان بین یک هزار ۲۰۰ تا یک هزار ۳۰۰ میلیارد تومان وزارت آموزش و پرورش از بانک ملی تسهیلات گرفته است، شاید کمتر از ۱۰ درصد از این رقم باقی مانده و امروز دیگر تمامی مطالبات بازنشستگان فرهنگیان بابت پاداش بازنشستگی در سال ۱۳۹۳ پرداخت شده است.

نوبخت ادامه داد: در بودجه سال جاری مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگان اعم از فرهنگیان و غیر آن در نظر گرفته شده؛ اما با این حال تعداد بازنشستگان غیر فرهنگی کم است؛ البته برخی تصور می‌کردند دولت قصد دارد به جای پول نقد به فرهنگیان اوراق بدهد که دولت اصلا چنین قصدی نداشت. بلکه اگر اوراق خرید تضمینی گندم و پرداخت پاداش بازنشستگان را به طور همزمان وارد بازار پول و سرمایه می‌کردیم، ثبات بازار از بین می‌رفت؛ در حالی که ثبات آن برای دولت مهم است.

نوبخت از پرداخت پاداش بازنشستگی فرهنگیان تا پایان آبان ماه خبر داد و گفت: اوراق مرتبط با این موضوع نیز طی روزهای آینده بتدریج وارد بازار بورس خواهد شد؛ ضمن اینکه دولت برای پرداخت مطالبات داروخانه ها و بیمارستان ها از بیمه سلامت، ۸ هزار میلیارد تومان از اسناد خزانه را ظرف روزهای آینده وارد بازار خواهد کرد.

سخنگوی دولت همچنین درباره کسر حق بیمه از اضافه کار و عدم پرداخت آن به بازنشستگان براساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون مشخص کرده است که دولت نمی تواند اضافه کار که موضوعی غیر مستمر است را برای حقوق مستمری بازنشستگی در نظر بگیرد؛ البته تعدادی از دستگاه ها از کارکنان خود کسوراتی بابت اضافه کار در حق بیمه داشتند و دولت دستگاه هایی که چنین اقدامی را انجام داده بودند، در حقوق بازنشستگی کارکنانشان در نظر گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت شرایط بازنشستگان را درک می کند، گفت: باید دقت داشته باشیم که سال گذشته قیمت نفت به شدت تنزل پیدا کرد و حتی در مقاطعی به زیر ۳۰ دلار در هر بشکه رسید؛ این موضوع باعث بروز مشکلات بزرگی برای تمامی کشورهای صادرکننده نفت از جمله عربستان و کویت شد و برخی از کشورها حتی ۱۵ درصد از حقوق کارکنان خود را کسر کردند؛ این در شرایطی است که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان در شش ماهه دوم سال گذشته مشکل داشت و برای تامین این موضوع ناچار شد نفت تولیدی شش ماهه نخست سال جاری را پیش فروش کند تا بتواند به تعهدات خود عمل کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با این حال در روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته صندوق بازنشستگی اعلام کرد که نتوانسته حقوق تعدادی را پرداخت کند و دولت ناچار به دریافت هزار میلیارد تومان تسهیلات شد؛ البته شرایط در بودجه سال جاری بهتر است زیرا قیمت نفت از سال گذشته بالاتر و همین طور رقم پیش بینی شده در بودجه بالاتر است.

پیش‌فروش نفت در نیمه دوم سال گذشته و نیمه اول امسال

سخنگوی دولت با بیان اینکه در نیمه دوم سال گذشته و ۶ ماهه اول امسال مجبور به پیش فروش نفت شدیم گفت: با اوراق فروخته شده در بورس و اختصاص منابع آن به طرح های عمرانی انتظار می رود به مرور شرایط بهبود یابد