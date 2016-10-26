توجهی به توسعه فضاهای ورزشی در دانشگاه های زنجان وجود ندارد

آقاعلی قاسم‌نیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه مسئولین اجرایی در استان زنجان توجهی به توسعه و مناسب سازی فضاهای ورزشی در دانشگاه ها ندارند و این برای جامعه فرهنگی و آموزشی خوب نیست و نگاه علمی در بحث ورزش مورد توجه باشد.

وی وضعیت فضاهای ورزشی در دانشگاه زنجان را نامطلوب عنوان کرد وگفت: باید با نگاه علمی وارد عرصه ورزش شد.

وی بر لزوم توجه جدی به حوزه ورزش تاکید کردو گفت: استفاده از نگاه علمی در حوزه ورزش باید مد نظر دست اندرکاران حوزه ذیربط قرار گیرد.

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه زنجان گفت: امروزه بزرگترین مسائل مشکل در بحث فرهنگی و ورزشی است.

قاسم نیان بر توسعه فضاهای ورزشی در دانشگاه زنجان اشاره کردو یاد آورشد: نیاز به حمایت لازم دارد که متاسفانه این امر مهم دراستان تاکنون انجام نگرفته است.

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه زنجان گفت: واحد تربیت بدنی دانشگاه زنجان طی سالجاری عناوین خوبی را در مسابقات و المپیادهای کشوری کسب کرده است.

قاسم نیان تاکید کرد: دانشگاه زنجان در بین ۱۲۱ تیم از دانشگاه‌های کشور رتبه ششم المپیاد ورزشی دانشجویان کشور را کسب کرد وتیم دانشگاه زنجان در این دوره از مسابقات عملکرد قابل قبلی را داشته است.

وی افزود: متاسفانه مسئولین اجرایی در استان توجهی به توسعه و مناسب سازی فضاهای ورزشی در دانشگاه ها ندارند و این برای جامعه فرهنگی و آموزشی خوب نیست و نگاه علمی در بحث ورزش مورد توجه باشد.

قاسم نیان افزود: این دانشگاه بیش از سه هزار و ۸۰۰ دانشجوی جدیدالورود در سال تحصیلی جدید به دانشگاه زنجان دارد و این فضاها پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست و باید با تقویت ورزش در دانشگاه ها شادابی و تندرستی در بین دانشجویان تقویت شود.