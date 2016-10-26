به گزارش خبرنگار مهر، این ماهنامه تخصصی با بهره گیری از کادری مجرب در حوزه اقتصاد و رسانه در استان فارس، با هدف کلان معرفی ظرفیت های نهان و آشکار استان پهناور فارس در حوزه اقتصاد آغاز به کار کرده که پیش شماره آن در شهریور ماه سال جاری و همزمان با هفته تعاون با موفقیت منتشر شد.

در اولین شماره نشریه آبان ماه سال جاری، با تیتر اصلی «رویای صنعتی شدن» که به باید ها و نباید های صنعتی شدن استان فارس می پردازد، روی گیشه مطبوعات رفت.

»آینه اقتصاد و بازار شهر» در این شماره، گفت و گویی با بهروز فرهنگیان دبیر اتاق تعاون داشته که او در آن تعاونی را اژدهای خفته ای توصیف کرده که می تواند آسیب ها ببلعد.

«گردشگری نسحه شفابخش اقتصاد فارس» عنوان گزارش دیگر این ماهنامه تخصصی اقتصادی است که به ظرفیت های گردشگری استان و دلایل عدم استفاده مطلوب از آن ها برای رونق اقتصادی استان در گفت و گو با دکتر محسن عامری مدرس دانشگاه پرداخته است.

دکتر ابوالقاسم ابراهیمی استاد شناخته شده بخش اقتصاد دانشگاه شیراز نیز با خبرنگار «آینه اقتصاد» به گفت و گو نشسته و در خصوص اصول بازاریابی سخن گفته که در صفحه دانش اقتصاد با تیتر « بــازنگریِ فرهنگ فروش در استان فارس» به چاپ رسیده است.

معرفی اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی استان فارس که توانست رتبه برتر ملی را کسب کند از دیگر بخش های این شماره «آینه اقتصاد» است.

خوانندگان، در شماره اول این نشریه با ۶ شرکت دانش بنیان استان فارس در گزارشی با تیتر «دانش در خدمت اقتصاد» آشنا می شوند. گفت و گو با مرتضی رهنما مدیرکل استاندارد استان فارس نیز در این نشریه خواندنی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «روایت چهار مدیر از ظرفیت ها و چالش های اقتصادی استان فارس»، «بازار بکر بازی های فکری برای سرمایه گذاری»، « چشم انداز مبهم و نامعلوم اقتصاد جهان» و گزارشی از گردهمایی متخصصان در شیراز برای مبارزه با یک پدیده شوم اقتصادی با تیتر «قاچاق، موریانه اقتصاد» از دیگر بخش های «آینه اقتصاد» است.

در این شماره که به سردبیری حسن دهقان در ۱۶ صفحه، در قطع روزنامه و تمام رنگی گلاسه منتشر شده است، وضع صنعت استان فارس نیز در اینفوگرافی اختصاصی بررسی شده است.