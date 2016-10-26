شهروندان قزوینی در مصرف گاز صرفه جویی کنند

علی حسنپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر ساله با نزدیک شدن فصل سرما و استفاده هم استانی های عزیز از وسایل گرمایشی گاز سوز متاسفانه به علت توجه نا کافی تعداد اندکی از مشترکین گاز درخصوص مصرف ایمن و بهینه گاز علاوه بر هدر رفت این سرمایه ملی، شاهد بروز صدمات جانی و مالی به مشترکین هستیم.

وی افزود: متاسفانه عدم توجه به نکات ایمنی در مصرف گاز در سال ۹۴ سبب فوت ۸ نفر از هم استانی های عزیز شد که امیدواریم با رعایت هرچه بیشتر موارد مرتبط این آمار ناراحت کننده در سال جاری به حداقل برسد.

حسنپور توجه به مصرف ایمن گاز را برای خانواده ها ضروری دانست و با اشاره به آمار فوتی های ناشی از عدم رعایت نکات مربوط به مصرف ایمن گاز گفت: بررسی مسیر دودکش ها و اطمینان از باز بودن آنها، استفاده از دودکش های H ، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و توجه ویژه به تامین اکسیژن و هوای تازه در ساختمان هایی که از بخاری استفاده می کنند را از ساده ترین و مهم ترین نکات در پیشگیری از حوادث ناشی از مصرف نا ایمن گاز دانست.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین در ادامه با اشاره به این مطلب که خوشبختانه در سال های اخیر توجه به صرفه جویی در مصرف گاز روبه افزایش بوده است اظهار داشت: اولین مزیت مصرف بهینه گاز کمک به اقتصاد خانواده است که می تواند هزینه های خانواده را کاهش دهد.

وی کاهش یک درجه سانتیگراد دمای فضای داخلی خانه را موجب کاهش ۶ درصدی در مصرف دانست. حسنپور رعایت نکات ساده ای همچون درزبندی پنجره های ساختمان، عایق بندی لوله ها و مخزن موتور خانه ها، خاموش بودن بخاری در اتاق هایی که استفاده نمی شوند، عدم استفاده از شومینه به علت مصرف بالا، استفاده از پرده های ضخیم برای پنجره ها و تنظیم درجه حرارت خانه بین ۱۸-۲۱ سانتیگراد می تواند تاثیر بسیاری در کاهش مصرف گاز داشته باشد.

حسنپور در پایان با اشاره به اهتمام شرکت گاز استان قزوین در ارائه خدمات مطلوب به مشترکین گاز بیان داشت، واحد امداد شرکت گاز استان به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و برطرف کردن مشکلات احتمالی مشترکین در ارتباط با مصرف گاز طبیعی است و هم استانی های عزیز در هر نقطه از استان، می توانند در صورت بروز هرگونه حادثه مرتبط با مصرف گاز با شماره ۱۹۴ که شماره امداد گاز استان است تماس حاصل کنند تا امدادگران این شرکت در کمترین زمان ممکن در محل مورد نظر حاضر شوند.