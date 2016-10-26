توجه به پدافند غیرعامل ضرورتی اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صابری روز چهارشنبه در ششمین جلسه مسئولان قضایی استان قزوین که در دادگستری برگزار شد اظهارداشت: پدافند غیرعامل از موضوعات مهم است که باید در حوزه های مختلف بویژه دستگاه قضایی جدی گرفته شود.

وی بیان کرد: پدافند غیرعامل تنها مربوط به مسائلی مانند جنگ نیست بلکه حوادث غیرمترقبه نیز در این حوزه مورد توجه است و در گام نخست در دستگاه قضا ساختمان و تأسیسات اداری باید مورد ارزیابی قرار گیرد و نقاط آسیب پذیر شناسایی شود.

معاون منابع انسانی دادگستری استان قزوین اضافه کرد:شبکه ارتباطی و آی تی در دستگاه قضا هم باید مورد توجه قرار گیرد و تدارک و تدابیرلازم را برای آن پیش بینی کنیم تا در حفظ اطلاعات و اسرار افراد امانتدار باشیم.

وی تصریح کرد: در این حوزه باید نیروها آموزش ببینند تا کارکنان اداری و قضایی با آگاهی بیشتری در حوزه پدافند غیرعامل فعالیت کنند که در این راستا خرید و توزیع کتاب برای آموزش کارکنان پیش بینی شده است.

معاون منابع انسانی دادگستری کل استان قزوین اظهارداشت:به منظور تحقق فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت پدافند غیرعامل در برابر انواع تهدیدات و محورهای نفوذ دشمن با اقدام بسیجی و انقلابی و بهره گیری از رویکردهای جهادی و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت دستگاهها و نهادهای اجرایی کشور برای نهادینه شدن فرهنگ پدافند غیرعامل اقدام شده است.

صابری بیان کرد:همچنین اولویت دادن به ملاحظات پدافند غیرعامل درطرحها و برنامه ها به منظور مصونیت بخشی، پایداری و ایمن سازی زیرساخت های حیاتی حساس و مهم کشور در برنامه های هفته پدافند غیرعامل دیده شده است.

وی گفت: تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری درخصوص پدافند غیرعامل نیازمند عمل انقلابی و برنامه ریزی است تا با افزایش اطلاعات خود برای مقابله با نفوذ دشمن، تبیین نقش و جایگاه پدافند غیرعامل در سطح جامعه و معرفی ضرورت ها، کارکردها و فعالیت های آن، ایجاد تحرک و انگیزه در دستگاه ها اجرایی کشور در اجرای سیاست ها اقدام شود.

صابری اظهارداشت: امروز گروههای مختلف مردم باید با موضوع پدافند غیرعامل آشنا شوند و آمادگی لازم را برای مقابله با تهدید ها داشته باشند.