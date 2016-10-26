۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

معاون منابع انسانی دادگستری قزوین:

توجه به پدافند غیرعامل ضرورتی اجتناب ناپذیر است

قزوین- معاون منابع انسانی دادگستری کل استان: آمادگی در حوزه پدافند غیرعامل یک ضرورت اجتناب ناپذیراست که باید برای کاهش آسیب های آن برنامه ریزی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صابری روز چهارشنبه در ششمین جلسه مسئولان قضایی استان قزوین که در دادگستری برگزار شد اظهارداشت: پدافند غیرعامل از موضوعات مهم است که باید در حوزه های مختلف بویژه دستگاه قضایی جدی گرفته شود.

وی بیان کرد: پدافند غیرعامل تنها مربوط به مسائلی مانند جنگ نیست بلکه حوادث غیرمترقبه نیز در این حوزه مورد توجه است و در گام نخست در دستگاه قضا ساختمان و تأسیسات اداری باید مورد ارزیابی قرار گیرد و نقاط آسیب پذیر شناسایی شود.

معاون منابع انسانی دادگستری استان قزوین اضافه کرد:شبکه ارتباطی و آی تی در دستگاه قضا هم باید مورد توجه قرار گیرد و تدارک و تدابیرلازم را برای آن پیش بینی کنیم تا در حفظ اطلاعات و اسرار افراد امانتدار باشیم.

وی تصریح کرد: در این حوزه باید نیروها آموزش ببینند تا کارکنان اداری و قضایی با آگاهی بیشتری در حوزه پدافند غیرعامل فعالیت کنند که در این راستا خرید و توزیع کتاب برای آموزش کارکنان پیش بینی شده است.

معاون منابع انسانی دادگستری کل استان قزوین اظهارداشت:به منظور تحقق فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت پدافند غیرعامل در برابر انواع تهدیدات و محورهای نفوذ دشمن با اقدام بسیجی و انقلابی و بهره گیری از رویکردهای جهادی و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت دستگاهها و نهادهای اجرایی کشور برای نهادینه شدن فرهنگ پدافند غیرعامل اقدام شده است.

صابری بیان کرد:همچنین اولویت دادن به ملاحظات پدافند غیرعامل درطرحها و برنامه ها به منظور مصونیت بخشی، پایداری و ایمن سازی زیرساخت های حیاتی حساس و مهم کشور در برنامه های هفته پدافند غیرعامل دیده شده است.

وی گفت: تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری درخصوص پدافند غیرعامل نیازمند عمل انقلابی و برنامه ریزی است تا با افزایش اطلاعات خود برای مقابله با نفوذ دشمن، تبیین نقش و جایگاه پدافند غیرعامل در سطح جامعه و معرفی ضرورت ها، کارکردها و فعالیت های آن، ایجاد تحرک و انگیزه در دستگاه ها اجرایی کشور در اجرای سیاست ها اقدام شود.

صابری اظهارداشت: امروز گروههای مختلف مردم باید با موضوع پدافند غیرعامل آشنا شوند و آمادگی لازم را برای مقابله با تهدید ها داشته باشند.

کد مطلب 3806486

