پذیرش شکایت اتباع ایرانی، از فضاحت های آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد لاریجانی در حاشیه پنجمین نشست مشترک پلیس بینالملل نیروی انتظامی با قضات و کارشناسان قضایی با تأکید بر اینکه ایران به هیچ وجه بیانیه پارلمان اروپا را قبول نداشته و آن را نخواهد پذیرفت، اظهار داشت: بیانیه پارلمان اروپا اگرچه دارای قدرت اجرایی نیست ولی بیانگر مقاصد این اتحادیه در تعاملات خود با ایران است.
دبیر ستاد حقوق بشر افزود: در این بیانیه در تمام حوزهها تعاملات این اتحادیه با ایران را تعریف کرده، ما اشکالات زیادی میبینیم چرا که حتی در حوزه تجاری نیز به کشورمان بهعنوان محل فروش کالاهای اروپایی نگاه شده است. حتی در مسئله هستهای نیز در این بیانیه بهصورت بیادبانه عنوان شده است که ایران باید حواسش جمع باشد چرا که در صورت کمترین تخلف تمام تحریمها بازمیگردد و این بیادبی در حالی است که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده و بهصورت یکجا آنها را اجرایی کرده است و ایکاش که تعهداتمان را بهصورت یکجا انجام نمیدادیم.
لاریجانی تصریح کرد: در موضوع حقوق بشر هم همینطور است و آنها صلاحیت ندارند بگویند که ما باید خودمان را اصلاح کنیم در حالی که آنها مملو از خشونت و نقض حقوق بشرند.
دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد شدید از پیشنهاد غربیها برای تأسیس دفتری در تهران گفت: این دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی نیست ولی آنها عنوان کردند که بهدنبال تأسیس این دفتر میخواهند با مدافعان حقوق بشر و NGOهای داخل کشورمان ارتباط نزدیک بگیرند تا از روند اجرای حقوق بشر در کشورمان اطمینان حاصل کنند لذا باید بدانند که دستگاه قضا قطعاً اجازه نمیدهد تا چنین لانه فسادی در ایران تأسیس شود.
وی در بحث حقوق بشر و مذاکرات حقوق بشر نیز با تأکید بر ضرورت رعایت احترام متقابل در این مذاکرات گفت: ما از این جهت در موضوع حقوق بشر با آنها مذاکره میکنیم تا نشان دهیم بهجز حرفهای آنها حرفهای بسیار خوب دیگری در بحث حقوق بشر وجود دارد.
لاریجانی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص شکایت یکی از اتباع ایرانی که در جریان تبادل جیسون رضاییان به آمریکا منتقل شد و درخواست وی برای غرامت ۴۰ میلیون دلاری از ایران گفت: این هم یکی دیگر از فضاحتهای سیستم قضایی آمریکاست که میلیاردها تومان از ثروت ایران را گرفته است. متأسفانه اینها دزدهای سر گردنهای هستند و تشکیلات قضایی آمریکا بسیار ناامیدکننده است.
وی با بیان اینکه تابعیت اول این فرد، کشور ایران است، در خصوص اثربخش بودن این شکایت گفت: اثربخش بودن این شکایت بستگی به میل سیاسی آمریکا دارد چرا که این شکایت هیچ محمل محکمهپسندی نداشته و تنها به میل سیاسی کشور آمریکا وابسته است.
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