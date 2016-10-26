چهارمین مجمع عالی بسیج استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مجمع عالی بسیج سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه امروز چهارشنبه در محل مجتمع فرهنگی بعثت کرمانشاه برگزار شد.

در این مجمع عالی، سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، جمعی از فرماندهان و مسئولان استانی حضور داشتند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، سخنران ویژه این مراسم بود که به بیان نکاتی در رابطه با سیاست های اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن در توسعه کشور و هم چنین جهاد کبیر پرداخت.

این مجمع با هدف تحقق فرمایشات، مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و دارای ۱۰ کارگروه با نگاه استانی است.

در این کارگروه ها پیشنهادات و راهکارهایی جهت توسعه اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.