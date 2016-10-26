سخنرانی امام علیه کاپیتولاسیون اثر انقلابی ماندگاری بر مردم گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در مصاحبه با برنامه «بدون خط‌ خوردگی» رادیو گفتگو با اشاره به فرا رسیدن سالروز سخنرانی تاریخی امام(ره) در سال ۱۳۴۳ علیه قانون کاپیتولاسیون، گفت: این سخنرانی امام(ره) اثرانقلابی ماندگاری روی توده‌های مردم ایران گذاشت.

وی افزود: لایحه کاپیتولاسیون که دربرگیرنده مصونیت قضایی آمریکایی‌های مستقر در ایران بود، به وسیله نخست ‌وزیر وقت به صورت محرمانه به مجلس شورای ملی ارسال شده بود و مجلس شورای ملی نیز آن را بدون اینکه اعلام خبری کند تصویب کرده و محرمانه باقی مانده بود.

حبیبی ادامه داد: در آن زمان برخی از دوستان موتلفه‌ای که مبارز سیاسی بودند و سعی می‌کردند به عنوان بازوی تشکیلاتی امام (ره) در خدمت ایشان باشند گزارشی شفاهی در این ارتباط خدمت امام(ره) ارایه کردند و گفتند که مجلس شورای ملی چنین قانونی را تصویب کرده است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: امام خمینی(ره) بعد از شنیدن این گزارش شفاهی، تأکید کردند که لازم است در این ارتباط سندی داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آن موضع‌گیری کنیم. آن زمان مرحوم «حاج حیدری» که در زمان طاغوت ۱۳ سال در زندان بودند با یکی از کارمندان بخش بایگانی مجلس شورای ملی در تماس بود و از طریق وی توانست به آن مصوبه دست پیدا کند و این سند را در اختیار امام(ره) قرار دهد.

وی با بیان اینکه این مصوبه فقط شامل مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی نبود بلکه دیگر اقشار آمریکایی مستقر در ایران را نیز در بر می‌گرفت،‌ خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) بعد از ملاحظه سند مربوطه، آن نطق تاریخی را در این ارتباط انجام دادند.

حبیبی ادامه داد: در آن زمان یکی از آشنایان ما در حسابداری وزارت راه بود و در آن مقطع تعدادی از آمریکایی‌ها نیز در این وزارتخانه مشغول به کار بودند. این آشنای ما تعریف می‌کرد که در جدول حقوقی این کارشناسان آمریکایی در کنار سایر مزایا مولفه‌ای چون حق توحش نیز در نظر گرفته شده بود، با این استدلال که آنها از یک دنیای متمدن به یک دنیای عقب‌مانده برای کار آمده‌اند.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود با بیان اینکه قانون کاپیتولاسیون مسأله‌ای نبود که رژیم بتواند آن را تکذیب کند، ادامه داد: امام (ره) در آن زمان با سخنرانی خود اثر انقلابی ماندگاری روی توده‌های مردم ایران گذاشتند.