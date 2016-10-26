۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:

مدیران آموزش و پرورش قزوین نگاه برنامه محوری دارند

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: مدیران آموزش و پرورش با نگاه برنامه محوری در صدد ارتقاء کیفیت آموزشی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی معاونین و کارشناسان حوزه پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان روز چهارشنبه با حضور مسئولان در سالن جلسات برگزار شد.

سالار قاسمی دراین گردهمایی اظهارداشت:در آموزش و پرورش استان نیازمند برنامه هستیم و با همه تلاشی که برای تنظیم برنامه ها صورت می گیرد، هنوز تا رسیدن به هدف فاصله داریم.

وی افزود: اولین دغدغه ما اجرای دقیق برنامه هاست و مدیران آموزش و پرروش به انجام کارها به سبک و سیاق گذشته عادت دارند اما نگاه برنامه محوری از رویکردهای همه مسئولین آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: در آموزش و پرورش استان ۲۰۰ برنامه بر اساس سند تحول بنیادین تدوین شده و باید با دقت و ظرافت بتوانیم آن را اجرا کنیم.

قاسمی بیان کرد: تحقق برنامه ها نیازمند اعتبار است و در مدیریت عملکرد باید همه کارها و فعالیت ها مبتنی بر برنامه ارزیابی شود و از نظر کیفیت و کمیت، تنظیم برنامه نیز مهم است.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین اضافه کرد: در حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی باید دقت لازم صورت گیرد و با جدیت و دقت تمام برنامه ها پیگیری شود تا بتوانیم با ساماندهی نیروی انسانی مورد نیاز، مشکلات را حل کنیم.

