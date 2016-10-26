وزیر بهداشت به الجزایر رفت/ جزئیات سفر ۲ روزه

دکتر عباس زارع نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، در تشریح جزئیات سفر وزیر بهداشت به کشور الجزایر، به خبرنگار مهر، گفت: سفر دو روزه وزیر بهداشت به این کشور، به دعوت وزیر بهداشت الجزایر صورت گرفت.

وی با اعلام اینکه در سفر دکتر هاشمی به الجزایر، چند سند همکاری در حوزه سلامت امضا می شود، افزود: انتقال تکنولوژی ساخت واکسن به این کشور، یکی از موضوعات مورد بحث در این سفر است.

زارع نژاد همچنین از صادرات دارو و تجهیزات پزشکی از ایران به الجزایر، به عنوان یکی دیگر از اهداف سفر وزیر بهداشت به این کشور آفریقایی نام برد و گفت: دیدار با مقامات سیاسی الجزایر از جمله رئیس مجلس سنا، از دیگر برنامه های سفر دو روزه وزیر بهداشت به الجزایر است.