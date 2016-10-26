۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹

به دعوت همتای الجزایری؛

وزیر بهداشت به الجزایر رفت/ جزئیات سفر ۲ روزه

وزیر بهداشت، بامداد چهارشنبه به دعوت همتای الجزایری خود به این کشور سفر کرد.

دکتر عباس زارع نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، در تشریح جزئیات سفر وزیر بهداشت به کشور الجزایر، به خبرنگار مهر، گفت: سفر دو روزه وزیر بهداشت به این کشور، به دعوت وزیر بهداشت الجزایر صورت گرفت.

وی با اعلام اینکه در سفر دکتر هاشمی به الجزایر، چند سند همکاری در حوزه سلامت امضا می شود، افزود: انتقال تکنولوژی ساخت واکسن به این کشور، یکی از موضوعات مورد بحث در این سفر است.

زارع نژاد همچنین از صادرات دارو و تجهیزات پزشکی از ایران به الجزایر، به عنوان یکی دیگر از اهداف سفر وزیر بهداشت به این کشور آفریقایی نام برد و گفت: دیدار با مقامات سیاسی الجزایر از جمله رئیس مجلس سنا، از دیگر برنامه های سفر دو روزه وزیر بهداشت به الجزایر است.

حبیب احسنی پور

