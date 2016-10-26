مستند« پیام آوران پاکی» در قزوین ساخته شد

حامد کلجه ای کارگردان فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:این مستند نیمه بلند که به تازگی تدوین و صداگذاری آن به پایان رسیده است؛ به فعالیتهای گروه محیط زیستی «رفتگران طبیعت ایران» با تمرکز بر فعالیتهای این تشکل مردمی در تهران و قزوین به مدت ۶۰ دقیقه می پردازد.

حامد کلجه ای که خود راعضو کوچکی از گروه رفتگران طبیعت ایران معرفی می کند تصریح کرد: سه سال از تاسیس این نهاد مردمی می گذرد و تاکنون بیش از ۱۸۰۰ برنامه پاکسازی طبیعت به همت اعضای آن در سراسر ایران برگزار شده و این روند تا نهادینه شدن فرهنگ تولید نشدن زباله تا حد ممکن، رها نکردن زباله در طبیعت و تفکیک زباله از مبداء ادامه خواهد داشت.

کلجه ای که پیش از این بامستند «پارسیاد» در پنجمین دوره جشنواره سینما حقیقت حضور داشته و فیلمش نیز کاندیدای بهترین فیلم در بخش آزاد شده است جشنواره سینما حقیقت را فرصتی برای بهتر دیده شدن آثار مستند معرفی می کندو میگوید: هرچند ظرفیتهای پایین نمایش فیلم و تعداد بالای آثار متقاضی حضور در جشنواره، هر ساله باعث می شودتا فیلمسازان بسیاری آثارشان به جشنواره راه نیابد اما این فرصت مغتنم نباید از دست برود.

جوان برگزیده بخش فیلم جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) یاد آورشد: سالهای تحریم هر چند سخت گذشت و می گذرد؛ حداقل برای فیلمسازان جوانی همچو من بستری ساخته تا سعی کنیم با فراگیری بخش های گوناگون فنی فیلمسازی، با کمترین هزینه های ممکن و کم کردن دیگر عوامل فیلم آثارمان را گاه به تنهایی تولید کنیم؛ گر چه در همین میانه هستند به اصطلاح فیلمسازانی که با رانت به بودجه های میلیاردی دسترسی دارند؛ خواه آثارشان ارزشمند باشد خواه نباشد.

وی بیان کرد: عوامل این مستند عبارتند از: تصویر، صدا، تدوین: حامد کلجه ای، همکاران تصویر و صدا: مریم طاهرخانی، سعید زرآبادی پور، اسماعیل علوی، ابوالفضل چیتگر، تصویربرداری هوایی: استودیو پویاگران، آهنگساز: حسام ساروخانی، اصلاح رنگ و نور: محمد برادران، دستیار کارگردان و گرافیک رایانه: مریم طاهرخانی، تهیه کننده و کارگردان: حامد کلجه ای.

حامد کلجه ای فعالیت فیلمسازی خود را از سال ۱۳۸۱ با ساخت فیلم کوتاه آغاز کرد و پس از آن با ساخت چندین مستند و فعالیت در عرصه فنی فیلمسازی همچون صدابرداری و تدوین در جشنواره‌ های استانی، منطقه ای و کشوری موفقیتهایی کسب کرد.

از جمله: بهترین تدوین مستند از نخستین جشنواره دانشجویی تدوین برای مستند «پارسیاد» به دبیری احمد ضابطی جهرمی، بهترین صدا ازنهمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان برای مستند «رویای گمشده» به کارگردانی:احسان معصوم، تندیس بهترین تحقیق و پژوهش و تندیس بهترین فیلم سال و جوان برگزیده بخش فیلم جشنواره ملی جوان ایرانی حضرت علی اکبر(ع) و حضور درچندین فیلم داستانی ومستند بعنوان تدوینگر از جمله مستند «شهری که می شناسم» به کارگردانی احسان معصوم که در ششمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت موفق به کسب تندیس بهترین فیلم بخش تاریخی گردید؛ از دیگر سوابق حامد کلجه ای است.

نمایش این مستند درجشنواره سینماحقیقت، به رای هیئت انتخاب بخش مسابقه ملی جشنواره بستگی دارد که تا دهم آبان ماه اعلام خواهد شد.

دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۴ تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵ برگزار می‌شود.