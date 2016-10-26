نقش تاریخی زنان در انقلاب و دفاع مقدس را ثبت و ضبط کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبرنگاران با مدیران سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس صبح امروز چهارشنبه ۵ آبان در محل سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برگزار شد.
در ابتدای این برنامه مریم ارشدی مدیر روابطعمومی این سازمان گفت: رهبر انقلاب درباره فرهنگ دفاع مقدس دو تأکید دارند؛ یکی اینکه تحریف نشود و دیگر اینکه فراموش نشود. مادران و زنان مشارکتکننده در دوران دفاع مقدس کمکم دارند فراموش میشوند و ما در سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس، فهرستی از این بانوان تهیه کردهایم.
وی افزود: ۳۶ سال از دوران دفاع مقدس میگذرد و کمتر به نقش زنان در این زمینه پرداخته شده است. خواهش ما از رسانهها این است که حتی در جاهایی که نقش مردان در زمان جنگ مطرح است، به نقش زنان هم در این زمینه بپردازند، چون حتی بانوان مشارکتکننده در جنگ هم عادت کردهاند که بگویند شهید ما یا جانباز ما اینگونه بوده است و این بانوان هیچ وقت درباره خودشان صحبتی نمیکنند.
در ادامه این نشست مریم مجتهدزاده لاریجانی رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس گفت: هشت سال دفاع مقدس گنجی بود که باید استخراج شود و در اختیار جوانانمان قرار بگیرد. این گنج به جوانان ما هویت میدهد. انسان تا نداند که چه گذشته با افتخاری داشته، نمیتواند آینده پرافتخاری برای خود رقم بزند. همه پیشرفتهای نظامی، سیاسی و اقتصادی ما مرهون هشت سال دفاع مقدس است.
وی افزود: نقش زنان در دوران جنگ باید در تاریخ ثبت و ضبط شود، چون این نقش شاخص برجسته بوده و واقعاً میتوان گفت زنان ما در این مقطع تاریخی پیشرو بودهاند؛ هم در پیدایش انقلاب و هم در استمرار آن نقش بیبدیلی داشتهاند. بر ماست که این نقش را در تاریخ ثبت کنیم. نشر فرهنگ دفاعمقدس برای همه ما یک وظیفه است. یکسری وظایف را ما در سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس به عهده داشتیم و یکسری وظایف هم به عهده رسانههاست.
رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس ادامه داد: زنان ما در هشت سال دفاع مقدس احساس و عواطف شخصیشان را به پای منافع ملی قربانی کردهاند؛ هم خانواده را نگه داشتند و هم با اقتصاد مقاومتیشان، حضور خود را در جامعه بازیافتند. بر ماست که این مدل جدید را به دنیا عرضه کنیم. در حال حاضر این تناقض در جوامع بشری وجود دارد که چطور میشود بین نقشهای اجتماعی و نقشهای خانوادگی زنان تعادل برقرار کرد. اشاعه فرهنگ صحیح این تعادل با شما رسانههاست. دشمنان هم متوجه کارآیی این فرهنگ شدهاند و مرتب سیاهنمایی میکنند.
مجتهدزاده لاریجانی گفت: هشت سال دفاع مقدس زمان جنگ سخت بود. از ویژگیهای جنگ سخت، وحدتبخشی به مردم یک جامعه است اما وقتی جنگ نرم جریان پیدا میکند، دشمن به خانه ما میآید بدون اینکه او را ببینیم. باور کنید که دشمن توهم نیست و با هویت اسلامی ما و همچنین «زن الگوی سوم» که نه شرقی است و نه غربی، مشکل دارد. متناسب با دشمنی آنها، ما هم باید برنامهریزی داشته باشیم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره فعالیتهای سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس طی سه سال گذشته گفت: ارتقای جایگاه ایثارگران در سطح جامعه، برگزاری جشنواره اسوههای صبر و مقاومت و پروژه تبیین نقش زنان در دفاع مقدس برای ثبت در موزه دفاع مقدس از جمله کارهای ما در این سه سال بوده است که مورد آخر مربوط به سال ۴۲ تا سالهای جنگ میشود و ۷۰ درصد کارهایش انجام شده و برای خرداد ماه سال آینده صد درصد آن انجام خواهد شد. به علاوه در این سه سال هشت کتاب در حوزه سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با توجه به زندگی شهدا و زنان دفاع مقدس تدوین شده که یک کار فراتحلیلی بوده و مصاحبهها و وصیتنامهها را دربر میگیرد.
رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس ادامه داد: نقش زنان در ایلام، دزفول و کرمانشاه به صورت کتابهای مستند تدوین شده است. به علاوه در کارهای تحقیقی و پژوهشیمان درباره زنان ویژه یعنی مادرانی که فرزند و همسر خود را از دست دادهاند و همچنین نوعروسانی که همسرانشان را راهی جبهه کردهاند، کار کردهایم. یک بانک اطلاعاتی هم متشکل از پایاننامهها، مقالات، کتابها و آثاری که در این باره منتشر شده است، تشکیل دادهایم؛ هم در وزارتخانهها، شورای هماهنگی زنان دفاع مقدس و هم در استانها، نمایندگی تأسیس کردهایم و در دانشگاهها هم شورای ایثار را تشکیل دادهایم. به علاوه دورههایی هم برای تربیت مربیان مربوط به دفاع مقدس در دانشگاهها برگزار شده است.
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