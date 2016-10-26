فراخوان طراحی آرم شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دبیرخانه شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران، این شورا از اساتید، هنرمندان، طراحان گرافیک، طلاب، دانشجویان و علاقمندان جهت طراحی آرم این شورا دعوت به عمل آورد.

این آرم باید دارای قابلیت معرفی شورا را داشته و اصول سادگی، زیبایی و ارتباط با بیننده را در عین خلاصه‌گویی دارا باشد و از پرداختن به کلیشه‌های رایج پرهیز شده و منحصر به فرد باشد.

همچنین استفاده از نمادهای حوزوی، اسلامی و ایرانی در نظر گرفته شود. ماهیت حوزه های علمیه خواهران، فعالیت‌ها، ماموریت‌ها و اهداف آن در نظر گرفته شود و تلفیقی از تصویر و نوشتار لحاظ شود.

شرایط آثار ارسالی:

طرح پیشنهادی می‌بایست در یکی از قالب‌های psd یا eps یا cdr به صورت لایه باز با وضوح ۳۰۰ dpi باشد، هر فرد می‌تواند حداکثر ۳ طرح ارائه کند و توضیح کامل در مورد طرح پیشنهادی به پیوست ارسال شود. همچنین طرح‌های ارسالی به طراحان عودت داده نخواهد شد.

حق استفاده مادی و معنوی از آثار ارسالی(حتی آثار پذیرفته نشده) به شورا تفویض می‌شود و شورا مجاز به ویرایش این آثار است.

علاقمندان به شرکت در این فراخوان، می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را به یکی از دو صورت ذیل ارسال کنند:

الف) ارسال فایل به همراه نام و شماره تماس و ایمیل طراح، به آدرس ایمیل، Emari@pcss.ir، ب) ارسال لوح فشرده حاوی فایل به همراه مشخصات کامل به آدرس: قم – بلوار محمدامین - کوچه شماره ۱۹ – پلاک۳۱ - کدپستی : ۳۷۱۳۹۳۴۷۷۶.

طرح اول به عنوان آرم رسمی شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آخرین مهلت دریافت آثار تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ خواهد بود. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه ۰۹۱۹۴۵۳۰۶۰۹ تماس حاصل کنند.

براساس این گزارش، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران در سال ۱۳۹۱ با پیشنهاد شورای عالی حوزه‌های علمیه و تأیید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تشکیل شد. اهداف این شورا سرپرستی و هدایت کلان حوزه‌های علمیه خواهران از راه سیاست‌گذاری، تصویب اصول، ضوابط و برنامه‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و فرایند مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران است.