سارق طلاجات در بوشهر دستگیر شد/ انهدام باند سرقت موتورسیکلت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم عرب‌زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور بهبود شاخص‌های امنیتی در سطح شهرستان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است و طرح‌های عملیاتی و اطلاعاتی مختلفی را در دستور کار داریم.

وی از انهدام یک باند سرقت موتورسیکلت خبر داد و اضافه کرد: این باند چهار نفره تاکنون به ۱۰ مورد سرقت موتورسیکلت اعتراف کرده‌اند که همه موتورسیکلت‌ها کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با اشاره به دستگیری یک خانم سارق طلاجات در بوشهر، بیان کرد: فردی به یکی از کلانتری‌های بوشهر مراجعه کرد و از سرقت طلاجات همسرش خبر داد.

وی با اشاره به تشکیل تیم ویژه کشف سرقت برای این پرونده و حضور در منزل مال‌باخته، افزود: با بررسی صحنه سرقت و گفتگو با مال‌باخته، ماموران انتظامی به یکی از دوستان زن صاحب‌خانه که رفت و آمد زیادی با آنها داشت مظنون شدند که متهمه پس از دستگیری به سرقت طلاجات اعتراف کرد.

عرب‌زاده با اشاره به اینکه این زن سارق طلاهای مسروقه را به منزل یکی از دوستانش در شیراز منتقل کرده بود، خاطرنشان کرد: با اعزام ماموران پلیس به شیراز مقدار ۲۰۳ گرم طلای مسروقه کشف و به مالباخته تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر تصریح کرد: نیروی انتظامی تمام تلاش خود را برای توسعه امنیت و افزایش احساس امنیت در جامعه به کار گرفته است.