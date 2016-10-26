کشف سالانه ۸۰۰ تن مواد مخدر/ تغییر باورها اصل مهم در پیشگیری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزینی در میزگرد علمی قتل و مصرف شیشه که با همکاری دفتر تحقیقات کاربردی فاتب و دانشگاه علوم و فنون نظامی برگزار شده بود، گفت: آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر در حوزه های امنیت، بهداشت، فرهنگ و اقتصاد غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به کشف ۷ هزار تن مواد مخدر در کشور افغانستان افزود: ۳۰ درصد از مواد کشف شده از ایران عبور می کند که از این مقدار بیش از ۱۰۰ تن ترانزیت می شود و ۸۰۰ تن کشف می شود.

جزینی با بیان اینکه در بحث مبارزه با مواد مخدر بخش های مختلفی چون پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، مقابله و توانمندسازی های قابل بحث و بررسی است، گفت: نیروی انتظامی صرفا بحث مقابله را مورد توجه قرار داده بنابراین باید همسو با این امر موارد دیگر را نیز به عنوان سرفصل های فعالیت های مورد اهمیت خود قرار دهد.

تغییر در باورهای جوانان و نوجوانان مهمترین اصل در پیشگیری از مواد مخدر

در ادامه این نشست، صراحی مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری به تغییرات سریع اجتماعی اشاره کرد و افزود: طی یک دهه اخیر این تغییرات مهمترین عامل گرایش به مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان و جوانان بوده است. همچنین این تغییرات سریع در فضای جامعه به ترتیب خانواده ها، مدارس، دانشگاه ها و در کل بدنه جامعه را آسیب پذیر کرده است.

وی افزود: اعتیاد قبح اجتماعی خود را از دست داده به گونه ای که افراد در بخش های مختلف جامعه اقدام به مصرف علنی مواد مخدر می کنند.

مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود:تغییر در باورهای اجتماعی از جمله موارد دیگری است که به رشد این آسیب اجتماعی دامن می زند به گونه ای که افراد تحت عناوین مختلف نظیر کاهش وزن، رشد اندام های خون و حتی بیدار ماندن های طولانی از مخدرهای صنعتی استفاده می کنند. اگر قرار است اصل پیشگیری مورد توجه قرار گیرد تغییر در باورهای جوانان و نوجوانان باید در اولویت باشد.

وی گفت: سیر تحولات اجتماعی صورت پذیرفته افراد را تنوع طلب، کم تحرک، کنجکاو، ماجراجو، لذت جو، نوگرا، ریسک پذیر و فاقد مهارت رشد کرده که این عوامل باعث رشد و گسترش مصرف مواد مخدر در بین قشر آسیب پذیر شده است.

صراحی در ادامه نبود ساختار مناسب اجتماعی را یکی دیگر از عوامل رشد سریع پدیده اعتیاد در جامعه عنوان کرد و گفت: وظیفه نهادهای اجتماعی افزایش امید در قشر جوان است اما عدم برنامه ریزی مناسب در این زمینه باعث ایجاد رخوت و ناامیدی در این گروه اجتماعی شده و ناخواسته افراد به سمت مواد مخدر گرایش پیدا می کنند.