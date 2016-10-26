به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ میرزا احمدی صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت یومالله ١٣ آبان اظهار داشت: این روز نقطه اوج همگرایی و همبستگی در اعلام نفرت از استکبار و پافشاری بر آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان فرصت مغتنمی برای آشنا کردن نسل نوجوان جامعه با فرهنگ استکبار ستیزی است.
احمدی گفت: بالا بردن آگاهی و شناخت مردم بهویژه جوانان و نوجوانان نسبت به سیاستها و خیانتهای آمریکا و نظام سلطه بر ضد ایران، منطقه و جهان بهویژه کشورهای اسلامی از اهداف و رویکردهای مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان است.
فرمانده سپاه سید الشهدا شهرستان دیر با اشاره به اهمیت پیاده رویی اربعین برای جهان تشیع افزود: پیادهروی اربعین بزرگترین رزمایش شیعه در کربلای معلی است.
فرمانده سپاه سید الشهدا شهرستان دیر گفت: امسال پنج موکب در خاک عراق و یک موکب در مرز شلمچه به استان بوشهر واگذار شده است که در این زمینه آماده دریافت کمکهای مردمی برای هرچه باشکوهتر برپا شدن این موکبها هستیم.
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