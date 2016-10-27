به گزارش خبرنگار مهر، برای موفقیت یک تیم دروازه بان مهمترین پست است. در واقع یک دروازه بان خوب می‌تواند شیک تیم را به موفقیت برساند آن هم با هدایت ها و دایو های خوبش و کلین شیت‌ها.

در استقلال اتفاقی رخ داده بود. انگار بمب را وسط قفس توری این باشگاه منفجر کرده بودند. اختلاف های موجود بهترین دروازه بان دوم لیگ را از استقلال گرفت، طالب لو با وجود آنکه دروازه بان دوم بود اما در آن چهار دیداری که به میدان رفت دروازه بان مطمئنی نشان داد. او در یکی از مهمترین دیدارها در اهواز و مقابل استقلال خوزستان طوری عمل کرد که استقلال به کورس قهرمانی برگشت اما او کنار رفت و رحمتی باقی ماند که عملکردش در دیدار های آخر فصل گذشته از منظر آماری اصلا خوب نبود. او در هشت دیدار ۱۴ گل دریافت کرد که هفت گلش از پرسپولیس و تراکتور سازی بود. رحمتی حتی ضیافت پنالتی ها را هم باخت تا استقلال قهرمان جام حذفی نشود.

افت مهدی رحمتی در ابتدای فصل جاری هم ادامه پیدا کرد به گونه ای که آمار رحمتی همچنان عدد خوبی را نشان نمی داد تا جاییکه در جام حذفی منصوریان می خواست از حسین حسینی به عنوان دروازه بان استفاده کند که رحمتی مانع این کار شد.

دروازه بان استقلال از این بازی کلین شیت ها را آغاز کرد و پس از آن سه بازی هم گلی را دریافت نکردـ البته در دیدار با ذوب آهن دروازه اش باز شد- تا هواداران استقلال دوباره امیدوار شوند.

در واقع مهدی رحمتی در پنج بازی اخیر یک گل دریافت کرده که این آمار فوق العاده ای محسوب می شود. آیا رحمتی به فوتبال برگشته است؟ این پرسشی است که نه با این چند دیدار ساده تر که در دیدار های سخت تر و پرتعداد تر می توان پاسخ آن را یافت.