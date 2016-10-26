مساعدت یک میلیارد تومانی به خانواده زندانیان استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان، سید جواد رضوی در نشستی با انجمن حمایت از زندانیان استان سمنان، بیان داشت: اولویت اصلی کمیته امداد برای خانواده های زندانیان، کاهش آسیب در این خانواده‌ها از طریق برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی و مشاوره است.

وی افزود: خانواده زندانیان از تمامی خدمات کمیته امداد مانند مستمری، بیمه اجتماعی و درمانی، مشوق‌های تحصیلی، وام اشتغال و کارگشایی و ارائه خدمات به دانش‌آموزان و دانشجویان برخوردار می شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان سمنان با بیان اینکه ۴۷۲ خانواده زندانی از کمیته امداد خدمت می گیرند، گفت: این تعداد خانواده مساعدت قریب به یک میلیارد تومانی را در راستای پوشش های خدماتی دریافت کردند.

رضوی با بیان اینکه ۲۱۹ میلیون تومان تسهیلات کارگشایی به ۱۶۴ خانواده زندانی تحت حمایت کمیته امداد اختصاص داده شده است، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری ۵۱ خانواده زندانی شامل ۴۱۰نفر، ۱۹۱ میلیون تومان تسهیلات اشتغال و ۲۴میلیون و ۱۱۰ هزار تومان خدمات در زمینه کلاس آموزشی، خدمات مشاوره و اردو دریافت کرده اند.

وی درخصوص پرداخت کمک های بلاعوض به این خانوارها هم افزود: به ۴۰۱ خانواده زندانی تحت حمایت این نهاد، ۵۵۶میلیون و ۴۱۰هزار تومان در قالب مستمری، بیمه زنان و سبد کالا کمک شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه اولویت اصلی این نهاد برای خانواده های زندانیان، کاهش آسیب از طریق برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی و مشاوره است، گفت: با پیگیری حقوقی کمیته امداد، شرایطی را فراهم می آوریم تا به آزادی زندانیان کمک شود لذا برای نیل به این منظور باید گفت بیشترین علت زندانی بودن همسران خانواده های زندانی تحت حمایت کمیته امداد استان مرتبط با موضوع مواد مخدر است.

رضوی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد خانواده های زندانی تحت حمایت کمیته امداد استان را افراد غیر بومی تشکیل می دهند، تاکید کرد: علاوه بر مشکلات مالی شدید، مشکلات حقوقی، بدهکاری و تبعات رفتار نابه هنجار فرد زندانی خانواده نیز دغدغه بزرگی برای این قشر از خانواده ها ایجاد کرده است.