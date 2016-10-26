به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی قزوین قره شیخلو در جلسه کمیته قرآنی شهرستان آوج گفت: همانگونه که مردم خودجوش برای عزاداری امام حسین (ع) هزینه می کنند در مسیرقرآن هم باید عزم عمومی برای نهادینه شدن فرهنگ قرآنی صورت گیرد.

رئیس سازمان دارالقرآن کشور اظهارداشت: متأسفانه مظلومیت قرآن از گذشته در کشور پابرجاست و ما به کلام وحی به صورت شعاری نگاه کرده وحق آن را ادا نکرده ایم.

وی بیان کرد: محوری ترین نکته درحوزه فرهنگ مبانی دینی و قرآنی است که پس از انقلاب کارهای خوبی در زمینه ترویج و نشر مبانی دینی انجام شده ولی با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

قره شیخلو اضافه کرد: برای محور قرار دادن قرآن در تمام ابعاد زندگی بشری و جامعه باید نظام و مردم هر دو وارد کار شوند و نمی توان فقط از دستگاه خاصی انتظار اقدام عملی داشته باشیم.

رئیس دارالقرآن کشوریادآورشد: همانگونه که مردم بصورت خودجوش در ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) وارد عمل شده و هزینه می کنند انتظارداریم با توجه به اینکه همه ما معتقد به جدانبودن قرآن وعترت از یکدیگر هستیم درحوزه قرآنی نیز هزینه کردن برای قرآن باید با اشتیاق و میل باطنی باشد و در این راستا عزم عمومی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم همگان را به درک و توجه عمیق به آیات قرآن توصیه کرد و گفت:درآموزش قرآن به فرزندان خود و جامعه نوجوان و جوان کشور نباید فقط ظواهر قرآن از قبیل تجوید و ترتیل و روخوانی را مبانی آموزش قراردهیم بلکه باید نسخه های کاربردی و شفابخش قرآن مورد توجه آموزش قرار گیرد.

