به گزارش خبرنگار مهر، فیلیپ آردر داستان‌های مجموعه‌ «خانه‌هنری» را در قالب کمک استیریپ روایت کرده است. او در این مجموعه سعی دارد، با اتفاقات خیال‌انگیز و عجیب و غریب، فهم موضوعات علمی و تاریخی را همراه با طنری هوشمندانه برای نوجوانان آسان و خنده‌دار کند؛ موضوعاتی همچون تاریخچه‌پیدایش دایناسورها، آناتومی بدن انسان، فضا و یا حتی بندپایان و مصری‌های باستان.

داستان‌های این مجموعه به همراه تصویرهای مایک گوردن بسیار خواندنیشده است. فیلیپ آردر سال‌هاست که برای کودکان می‌نویسد. او تاکنون بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب نوشته است و علاوه بر نویسندگی، در مجله‌ گاردین نیز برای کتاب‌های کودک و نوجوان نقد می نویسد. آردر تاکنون موفق به دریافت جوایز مختلفی از جمله جایزه‌ رولد دال شده است.

مجموعه کتاب‌های کمیک استریپ «خانه‌هنری»، شامل شش جلد با عناوین: «مصری‌های باستان»، «بندپایان چندش‌آور»، «شوالیه‌ها و قلعه‌ها»، «فضا»، «دایناسورها» و «بدن انسان» است. این مجموعه از سوی نشر پیدایش، با ترجمه‌ محمود مزینانی و با قیمت ۱۱۰۰۰تومان برای هر جلد راهی پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها شده است.