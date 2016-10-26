دستان چایکاران شمال مثل ارّه شده است/تأکید بر پرداخت مطالبات

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در جلسه علنی امروز در تذکر شفاهی به رئیس‌جمهور و مسئولان اجرایی با اشاره به باقی‌ماندن مشکلات چایکاران گیلان و عدم دریافت مطالباتشان، اظهار داشت: دستان چایکاران آنقدر پینه بسته است که وقتی با آنها دست می‌دهیم، مثل ارّه دستمان را می‌برد.

وی ادامه داد: زشت است که دولت بگوید پولی ندارد که مطالبات آنها را بدهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به عدم پرداخت مطالبات صیادان خطاب به رئیس‌جمهور، گفت: شما در سفر استانی گیلان قول دادید که این مطالبات را پرداخت کنید؛ من عضو کمیسیون برنامه و بودجه هستم و از بی‌پولی‌ها اطلاع دارم اما ۲۰-۱۰ میلیارد تومان پولی نیست که مدام امروز و فردا می‌کنید.

پس از تذکر این نماینده، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی خطاب به وی گفت: حق با شماست و دولت هم باید پیگیری کند که این مطالبات پرداخت شود.