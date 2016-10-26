محمد شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین نشست منطقه‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال شرق کشور روزهای ۵ و ۶ آبان‌ماه با حضور مدیران، کارشناسان و دبیران دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، بجنورد، بیرجند، گناباد، سبزوار، نیشابور، تربت‌حیدریه، تربت جام و اسفراین به مدت دو روز در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت هم در این نشست حضور خواهند داشت، اظهار کرد: از جمله برنامه‌های این همایش، برگزاری کارگاه‌های آموزشی توجیهی با عنوان کارگاه آینده پژوهی فردی یا برنامه توسعه فردی است.

شمسی عنوان کرد: محور کلی کارگاه‌های این همایش، معرفی و تبیین کارکردها و تبادل دانش و تجربه انجمن‌های علمی گوناگون و شناسایی فرصت‌های منطقه‌ای و بومی برای فعالیت‌های انجمن‌ها است.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد خاطرنشان کرد: پیش از این دو نشست منطقه‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کرمان برگزار شده بود.

