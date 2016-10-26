۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۸

در گناباد صورت می‌گیرد

برگزاری اولین نشست منطقه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال شرق کشور

گناباد ـ مدیرفرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از برگزاری اولین نشست منطقه‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال شرق کشور، دردانشگاه علوم پزشکی گناباد خبرداد.

محمد شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین نشست منطقه‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال شرق کشور روزهای ۵ و ۶ آبان‌ماه با حضور مدیران، کارشناسان و دبیران دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، بجنورد، بیرجند، گناباد، سبزوار، نیشابور، تربت‌حیدریه، تربت جام و اسفراین به مدت دو روز در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت هم در این نشست حضور خواهند داشت، اظهار کرد: از جمله برنامه‌های این همایش، برگزاری کارگاه‌های آموزشی توجیهی با عنوان کارگاه آینده پژوهی فردی یا برنامه توسعه فردی است.

شمسی عنوان کرد: محور کلی کارگاه‌های این همایش، معرفی و تبیین کارکردها و تبادل دانش و تجربه انجمن‌های علمی گوناگون و شناسایی فرصت‌های منطقه‌ای و بومی برای فعالیت‌های انجمن‌ها است.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد خاطرنشان کرد: پیش از این دو نشست منطقه‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کرمان برگزار شده بود.

