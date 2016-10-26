«مینو رایولا» ۲۷ میلیون یورو از قرارداد «پوگبا» کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «پل پوگبا» که در سال ۲۰۱۲ با اتمام قراردادش باشگاه منچستریونایتد را ترک کرده بود، روز ۸ اوت امسال، پس از چندین هفته مذاکرات، سرانجام با شکست رکورد نقل و انتقالات به ارزش ۱۰۵ میلیون یورو (۸۹/۳ میلیون پوند) دوباره به «اولدترافورد» بازگشت.

در همان روزها گفته می شد که مانع نهایی انتقال این بازیکن، پاداش «مینو رایولا» مدیر برنامه های اوست. «رایولا» وکیل بازیکنان بزرگی از جمله «زلاتان ابراهیموویچ» و «هنریک مخیتاریان» است که هر دوی آنها را نیز در این تابستان به منچستریونایتد برد.

اکنون «جوزپه ماروتا» مدیر عامل باشگاه یوونتوس به سهامداران این باشگاه گفت که «رایولا» از این قرارداد ۲۷ میلیون یورو (۲۴/۱ میلیون پوند) دریافت کرده است.

«ماروتا» گفت: او (پوگبا) با قراردادی در حدود ۱/۵ میلیون یورو از یونایتد به اینجا آمد. بعد از چهار سال ماندن در کنار ما، تصمیم گرفت تا دوباره به انگلیس بازگردد. وی به هر قیمتی می خواست برود. پیشنهاد ما ۱۰۵ میلیون یورو به اضافه ۵ میلیون یورو برای پاداش این بازیکن بود و این مبلغ در صورتی قابل پرداخت است که بازیکن یا قراردادش را با یونایتد تمدید کند و یا با قیمتی بالاتر از ۵۰ میلیون یورو با تیم دیگری قرارداد ببندد.

وی افزود: این انتقال سرمایه ای ۹۵ میلیون یورویی برای ما به همراه داشت. «رایولا» و شرکتش ۲۷ میلیون یورو دریافت خواهند کرد و با در نظر گرفتن دستمزد «پوگبا» او نیز در کل به ۷۲ میلیون یورو خواهد رسید.

«پوگبا» که اکنون ۲۳ ساله است، در ترکیب ثابت منچستریونایتد قرار دارد، در حالیکه «مخیتاریان» که از بورسیا دورتموند به این باشگاه آمده است، تنها در یک دیدار از لیگ برتر در ترکیب اصلی «شیاطین سرخ» حضور داشته است و همچنین شنیده می شود، «ژوزه مورینیو» سرمربی این تیم از این بازیکن ارمنی نا امید شده است.

«ابراهیموویچ» نیز که به صورت بازیکن آزاد از پاریسن ژرمن به این تیم آمده است، با زدن پنج گل در پنج بازی نخستش، شروعی خوب داشت اما از آن زمان در هشت بازی بعدی اش تنها یک گل به ثمر رسانده است.